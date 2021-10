Apple mostra o que as câmaras do iPhone 13 Pro são capazes de fazer

Ao longo dos últimos anos, a Apple, depois de lançar o seu novo iPhone, prepara um vídeo com vários cenários de captura de imagem. Estes eventos, que a empresa chama de “Experiments”, são um conjunto de efeitos especiais, cinematográficos, que servem para dar ênfase às características que a empresa quer destacar nas suas novas câmaras e software do iPhone 13, sobretudo do iPhone 13 Pro Max.

Este ano, com o foco nas novidades de vídeo, no modo Cinematográfico, por exemplo, os efeitos são "de outro mundo".

iPhone 13 Pro foi talhado para filmar cenas cinematográficas

Os testes que a Apple mostra a serem feitos por uma equipa especialista no assunto servem para revelar algumas das capacidades, mas são sobretudo um meio de marketing para realçar esta característica do iPhone.

Este ano o Espaço foi o tema escolhido, há efeitos espetaculares e são ideias que se podem tirar de como usar as diversas câmaras do iPhone 13 Pro.

Vídeo original

Possivelmente, no dia a dia, os utilizadores irão tirar proveito de algumas das novidades apresentadas. Este ano as câmaras quer do iPhone 13 Pro, quer do 13 Pro Max, trazem as mesmas características.

Assim, estes dispositivos contam com uma lente redesenhada, um novo sistema de foco automático e a nova câmara ultra grande angular que possibilita focar a uma distância de apenas 2 centímetros. A foto Macro traz uma dimensão nova às fotografias que podemos tirar com o iPhone. Não é novidade no mercado, mas é novidade na oferta da empresa de Cupertino.

A Apple na apresentação do novo iPhone 13 referiu que agora o iPhone permite filmar com profundidade de campo reduzida e fazer transições de foco automáticas entre os vários protagonistas. Quando alguém entra no enquadramento, o modo Cinematográfico ajusta automaticamente o foco para lhe dar destaque e tornar a história mais interessante.

Este modo, mais para quem se quer dedicar a uma filmagem com toques profissionais, está disponível e é um dos trunfos que a empresa também destaca neste vídeo “Experiments”.