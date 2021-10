Rússia proibiu a venda de 61 modelos de smartphones Samsung

O Tribunal Arbitral de Moscovo proibiu recentemente a empresa sul-coreana Samsung Electronics e a subsidiária russa Samsung Electronics Rus Company de importarem para venda na Rússia 61 modelos de Smartphones da empresa. No leque de produtos encontra-se também os novos telefones dobráveis Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Esta decisão é consequente de um processo judicial que envolve a violação de uma patente por parte do serviço de pagamento Samsung Pay no país de Vladimir Putin.

Rússia proíbe a venda de 61 modelos de smartphones Samsung

De acordo com as mais recentes informações, o Tribunal Arbitral de Moscovo proibiu a gigante empresa sul-coreana Samsung Electronics e a sua subsidiária russa Samsung Electronics Rus Company de importar, colocar à venda e vender e armazenar qualquer smartphone capaz de executar o serviço de pagamentos sem contacto Samsung Pay.

Em suma, tal proibição afeta 61 modelos da empresa tecnológica, incluindo desde o Samsung J5 2017 aos mais recentes dobráveis Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Ou seja, resumidamente, a Samsung não poderá vender praticamente nenhum smartphones na Rússia.

Serviço Samsung Pay viola patente

De acordo com as informações, o serviço de pagamentos Samsung Pay viola uma patente da empresa suíça Sqwin Sa, relacionada com pagamentos móveis. Segundo os detalhes, o serviço da gigante sul-coreana infringe os direitos de invenção do Sistema de Pagamento Eletrónico da empresa suíça e que, por sua vez, é protegido por uma patente russa. A invenção é descrita como "meios para realizar pagamentos online através do dispositivo móvel do cliente e do sistema de caixa registadora do vendedor".

A decisão foi proferida a 19 de outubro e contém então a lista de modelos "destinados à utilização do serviço de pagamento Samsung Pay durante a operação da qual, de acordo com a finalidade, o método patenteado é realizado automaticamente".

Por sua vez, a empresa sul-coreana já recorreu da decisão e ainda não está legalmente obrigada a suspender as vendas dos seus equipamentos no país. No entanto, a não ser que as partes cheguem a um acordo, será bastante complicado que a Samsung consiga reverter a decisão judicial.

O serviço Samsung Pay foi lançado em 2015 e chegou à Rússia em 2016. Este é o terceiro sistema de pagamento sem contacto mais popular no país, sendo usado por 17% da população. Em primeiro lugar encontra-se o Google Pay (32%) seguido do Apple Pay (30%).