A decisão da Samsung de abandonar a linha Galaxy Note foi um passo muito importante para a marca. Havia a dúvida do que seria proposto no seu lugar, sem qualquer certeza de sucesso ou sequer das propostas que seriam apresentadas.

Com uma resposta à altura, surgiram os conhecidos Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, que têm assim o difícil papel de suceder aos Note. A resposta do mercado tem sido muito positiva e estes dois novos dobráveis estão a ser um sucesso de vendas.

Os Z Fold 3 e Z Flip 3 da Samsung

Há alguns anos que se conhecem as primeiras propostas no campo dos smartphones dobráveis. A Samsung foi uma das que primeiro apostou nesta área, com empresas como a Huawei a seguir o seu caminho e a mostrar que estes poderiam ser uma proposta real.

Foi a seguir esta linha que a Samsung acabou por apostar em 2021 nos Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. São a evolução dos modelos anteriores e a resposta ao que se esperava para esta áera, com inovação e com algo totalmente diferente do que a concorrência oferece aos seus utilizadores.

Novos Galaxy são um sucesso de vendas

A grande dúvida era mesmo como o mercado iria reagir a estas 2 novidades tão diferentes e, em simultâneo, tão evoluídas tecnologicamente. O preço destes smartphones é elevado, ainda que mais baixo que os primeiros modelos de smartphones dobráveis.

O que se sabe agora, e que mostra uma excelente prestação para estes 2 modelos, é que estão a ser um sucesso de vendas. Os dados mostram que os Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 estão prestes a ultrapassar a barreira do milhão de unidades vendidas no seu país de origem.

Qual o modelo da Samsung com melhores resultados?

Após números de pré-vendas elevados, estes dados confirmam o que se esperava e mostram claramente o sucesso destes modelos. Caso se confirme, ultrapassam de forma muito rápida todas as vendas de dobráveis da Samsung até à data.

Destes dois modelos, o Galaxy Z Flip 3 deverá ser o modelo com maior adesão, visto ter um preço inferior. Ainda assim, o próprio Galaxy Z Fold 3 deverá ser uma aposta que muitos consideraram, por trazer algo completamente novo a uma área com cada vez mais adeptos, em especial na Samsung.