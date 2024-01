A OPPO e a Nokia fazem as pazes e passam a partilhar patentes 5G entre si

A presença da OPPO na Europa estava condicionada há vários meses. A Nokia conseguiu colocar as vendas dos smartphones da marca chinesa em pausa e arrastar outras marcas próximas para um cenário potencialmente similar. O cerne da questão estava nas patentes da Nokia, mas agora tudo se resolveu com um acordo para partilha destas.

OPPO e Nokia chegam a um acordo

O cenário não estava favorável para a OPPO e outras marcas do seu grupo. A Nokia reclamava que estas faziam utilização indevida das patentes e conseguiu bloquear as vendas. Isso é agora passado, com o anúncio feito entre as marcas e que irá beneficiar ambas no imediato e no futuro.

A OPPO, anunciou agora que assinou um acordo global de licenças partilhadas de patentes com a Nokia. Este acordo resolve um dos maiores problemas da marca e abrange as patentes essenciais em 5G e outras tecnologias de comunicação.

Na sequência deste acordo, ambas as marcas resolverão todos os litígios pendentes em todas as jurisdições. As condições específicas do acordo são confidenciais por mútuo acordo, mas ambas vão ter acesso partilhado a todas as patentes criadas penas duas empresas no futuro.

Partilha de patentes 5G entre marcas

Enquanto detentora dos direitos-chave de patentes essenciais para a tecnologia 5G e líder em inovação de dispositivos inteligentes, a OPPO é tanto uma marca inovadora como uma marca implementadora de normas tecnológicas.

A partir de 31 de dezembro de 2023, a OPPO implementou patentes de normas de comunicação 5G em mais de 40 países e regiões. Isso traz um total de mais de 5.900 famílias de patentes a nível mundial, mais de 3.300 patentes de normas 5G declaradas ao ETSI e mais de 11.000 documentos de normas apresentados ao projeto de parceria de 3.ª geração.

Com esta união entre os 2 rivais, tudo o problema da OPPO fica finalmente resolvido. A marca chinesa pode assim regressar aos mercados e vender todos os seus smartphones sem limitações. As restantes marcas do grupo recebem também uma ajuda e ficam livres de problemas legais que pudessem surgir.