Xiaomi HyperOS já é oficial! Quais os primeiros equipamentos?

Já é oficial o novo Xiaomi HyperOS, o sistema operativo que visa alimentar o ecossistema inteligente de dispositivos pessoais Xiaomi, como, por exemplo, carros e produtos domésticos. Saiba quais os primeiros equipamentos a ter este sistema.

Este sistema operativo está focado em quatro objetivos principais: Refatoração de Baixo Nível, Conectividade Inteligente Transversal, Inteligência Proativa e Segurança de Ponta a Pont. O Xiaomi HyperOS promete uma nova experiência do utilizador e virá pré-instalado nos:

Xiaomi 14 Series

Xiaomi Watch S3

Xiaomi TV S Pro 85" MiniLED

...e outros dispositivos nos mercados domésticos.

O núcleo do Xiaomi HyperOS é formado pelo Linux e pelo sistema Xiaomi Vela. A camada subjacente do Xiaomi HyperOS suporta mais de 200 plataformas de processadores e mais de 20 sistemas de ficheiros padrão, cobrindo centenas de tipos de dispositivos e milhares de SKUs.

Permite uma configuração, operação e implementação flexíveis de acordo com os requisitos de hardware. A gama de tamanhos de RAM de dispositivos compatíveis abrange desde 64 KB até 24 GB.

O Xiaomi HyperOS é um sistema leve: o firmware do sistema nos smartphones ocupa apenas 8,75 GB, uma melhoria significativa em relação aos concorrentes.

Este sistema harmoniza todos os dispositivos conectados, permitindo que o software se adapte às necessidades do utilizador. É possível alternar facilmente entre fontes de câmara durante videoconferências, aceder às câmaras dos automóveis a partir do telemóvel, aceder à câmara traseira do smartphone enquanto se utiliza um tablet ou um portátil e até ligar o tablet à internet através do smartphone. Além disso, as aplicações, o conteúdo da área de transferência e as notificações podem ser movidos facilmente entre dispositivos, conforme as necessidades do utilizador.

Na era da IoT, a conectividade entre dispositivos e a integração de capacidades é essencial. O Xiaomi HyperOS leva isso ainda mais longe, incorporando um subsistema de IA que suporta tecnologias avançadas de IA, permitindo que os dispositivos ajudem os utilizadores de forma proativa. O HyperMind é o centro cognitivo do ecossistema de dispositivos da Xiaomi, introduzindo conexões inovadoras entre dispositivos na era da 'inteligência proativa'.

O TEE (Trusted Execution Environment) desenvolvido internamente pela Xiaomi serve como a base do nosso subsistema de segurança.

O Xiaomi HyperOS é um sistema operativo centrado no ser humano, desenhado e adaptado para conectar dispositivos pessoais, carros e equipamentos inteligentes para o lar, num ecossistema inteligente. O sistema marca um passo fundamental na visão estratégica da Xiaomi em oferecer o ecossistema inteligente "Humano x Carro x Lar".