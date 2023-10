Apple está a gastar mil milhões de dólares por ano num grande impulso à IA

No último ano, o crescimento da IA fez com que muitos dos adversários da Apple investissem milhares de milhões de dólares em Large Language Models (LLMs) e chatbots. Mas a empresa de Cupertino não está adormecida neste assunto.

Embora a fabricante do iPhone seja discreta no que toca aos seus trabalhos na IA, a empresa pode estar a tentar renovar a Siri com capacidades de IA generativa. Tal como o ChatGPT da OpenAI pode gerar conteúdo a partir de comandos de voz, os utilizadores do iPhone podem utilizar o Siri de forma semelhante.

As novas funcionalidades deverão melhorar a forma como a Siri e a aplicação Mensagens podem responder a perguntas e completar frases automaticamente, refletindo as recentes alterações nos serviços concorrentes.

Afirma o relatório da Bloomberg.

Apanhada de surpresa pela mudança repentina para a IA generativa no início deste ano, a Apple está a investir muito dinheiro na tecnologia, com os vice-presidentes John Giannandrea e Craig Federighi a liderar os desenvolvimentos.

Mark Gurman informou que as funcionalidades de IA generativa serão em breve integradas nas Mensagens, Apple Music, iOS, etc.

Há rumores de que a Apple está a trabalhar num LLM chamado "Ajax", que é mais poderoso do que o GPT-4, o antecessor do GPT-3.5. Fala-se também de um chatbot interno semelhante ao ChatGPT, denominado "Apple GPT", que está a ser utilizado pelos seus funcionários para a criação de protótipos de produtos.

Apple ainda não anunciou nada oficialmente

A empresa é conhecida por manter o silêncio até estar pronta para apresentar um produto digno dos seus clientes. Considerando tudo isso, a Apple está a levar o seu próprio tempo para lançar uma linha de ofertas de IA, assim como fez com a tecnologia AR/VR - com os Vision.

A Apple está a organizar outro evento um mês depois de ter revelado o novo iPhone e Watch a 30 de setembro de 2023. Intitulado 'Scary Fast', o evento está a ter lugar apenas um dia antes do Halloween em Nova Iorque. É provavelmente o último evento da Apple do ano. E é improvável que quaisquer anúncios relacionados à IA sejam feitos.

A IA generativa não é apenas uma palavra da moda que aparece diariamente em sites de tecnologia. Os seus efeitos são autênticos, a nível monetário e cultural, como se pode ver nos ganhos da Microsoft e nas previsões de receitas da Google que não foram cumpridas depois de as duas empresas terem divulgado os seus resultados trimestrais esta semana. No entanto, à medida que ganha mais popularidade, resta saber qual a empresa que irá dominar o mercado.

