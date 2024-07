E vão cinco! Altice Labs conseguiu nova patente este ano

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu, em julho de 2024, uma nova patente à Altice Labs. É a quinta patente conquistada pelo polo de inovação este ano. As três primeiras, foram patentes internacionais, logo no início de 2024, o que é um ótimo reconhecimento do lugar ocupado pela Altice Labs no panorama da inovação.

Software de distribuição e adaptação dinâmica de limites de carga garante patente...

Trata-se de um componente de software inovador que permite a distribuição e adaptação dinâmica de limites de carga nas várias interfaces individuais de receção de eventos de serviço de um sistema de processamento de dados, como, por exemplo, o Sistema de Cobrança Online (OCS).

Esta prevenção de sobrecarga do sistema onde está inserido vem assegurar que a capacidade total de processamento do sistema não é ultrapassada e, assim, permitir um aproveitamento eficaz de toda a capacidade disponível através da redistribuição de capacidade excedente por todas as interfaces que dela necessitem.

Em caso de sobrecarga iminente, o algoritmo calcula que interfaces devem descartar pedidos e qual a quantidade, garantindo que isso é feito proporcionalmente e de acordo com critérios configuráveis, tais como capacidade garantida, capacidade mínima e prioridade, entre outros.

Com 61 pedidos de patentes em andamento, a Altice Labs visa proteger as suas inovações tecnológicas. A propriedade intelectual é essencial para garantir o ROI e impulsionar o progresso no setor das telecomunicações.