Elon Musk parece querer que a Tesla invista $5 mil milhões na sua mais recente empresa

Em mais uma intervenção no X, Elon Musk deu a entender que quer que a Tesla invista 5 mil milhões de dólares na sua mais recente empresa, a xAI.

Enquanto empresário, Elon Musk tem uma série de negócios. Com ideias e opiniões disruptivas, o bilionário joga em várias frentes, sendo a sua mais recente aposta uma empresa dedicada à Inteligência Artificial (IA).

Por via do X, Elon Musk partilhou uma sondagem informal, inquirindo os seus seguidores relativamente a um potencial investimento. O diretor-executivo da Tesla questionou se esta deveria investir 5 mil milhões de dólares na sua xAI.

O bilionário, que lidera simultaneamente a Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X Corp. e, agora, a xAI, publicou a sondagem logo após a partilha de lucros do segundo trimestre da Tesla.

Conforme vimos aqui, a empresa reportou uma receita de 25,5 mil milhões de dólares e um lucro líquido de 1,48 mil milhões de dólares. Apesar do aumento de 2% na receita relativamente ao ano anterior, o resultado líquido sofreu uma queda de 45%. Após esta atualização financeira, as ações da Tesla caíram mais de 7%, de acordo com a CNBC.

As empresas de Elon Musk cooperam frequentemente umas com as outras. A CNBC recorda que a SpaceX comprou campanhas publicitárias para promover os seus serviços Starlink no X, e a The Boring Company está a construir túneis na fábrica da Tesla no Texas. Contudo, estas parcerias não são na ordem dos milhares de milhões de dólares.

Durante a reunião de resultados de ontem, os acionistas perguntaram a Elon Musk se a Tesla poderia investir na xAI e integrar o seu software, o Grok, nos seus veículos.

A Tesla está a aprender bastante com a xAI. Tem sido realmente útil para o avanço do Full Self-Driving e para a construção do novo centro de dados da Tesla. No que diz respeito ao investimento na xAI, penso que teríamos de ter uma aprovação dos acionistas para esse investimento. Mas eu certamente apoio isso, se os acionistas apoiarem.

Terá respondido Elon Musk, segundo a CNBC.