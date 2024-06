O criador do Telegram usa um smartphone Samsung de 170 euros! Descubra porquê

O fundador do Telegram tem uma história de vida única e que ao longo dos anos mostra a sua resiliência e capacidade de resistência. O seu serviço de mensagens tem mantido os níveis de privacidade e confiança, que os utilizadores esperam. Pavel Durov revelou agora que usa um smartphone Samsung de 170 euros e a razão é muito interessante. Descubra porquê!

Criador do Telegram usa smartphone Samsung de 170 euros

Pavel Durov, o fundador do Telegram, tem mostrado muito sobre as suas ideias e para onde quer levar o serviço que criou. Para além do que tem mostrado sobre o Telegram e as suas novidades, sabemos também que, de uma forma geral, considera que os smartphones da Apple são inferiores a qualquer dispositivo Android. O que não se sabia, e foi agora revelado, é a sua escolha para o smartphone do dia a dia. A escolha não é óbvia e deixou todos perplexos.

Foi o próprio Pavel Durov que revelou através de uma mensagem no seu canal do Telegram que o que ele tem usado. Falamos de um smartphone Samsung barato, que também terá de substituir em breve. A razão apresentada para essa escolha acabou ser lógica e até bastante interessante. Mostrou que se preocupa com os utilizadores do seu serviço e como quer que a app disponível seja realmente útil para todos.

O smartphone, que pode ser visto na publicação feita, terá de ser substituído, uma vez que acabou por ver a bateria inchar, fruto do calor que está no Dubai. É nesta cidade que Pavel Durov mora, após ter abandonado a Rússia, para a sua segurança. Este é também segundo a publicação feita, um Samsung Galaxy A52 5G, um dos dispositivos mais equilibrados e interessantes da gama média dos últimos anos e um dos mais vendidos pela empresa coreana nesta faixa de mercado.

Pavel Durov explica porque escolhe este telefone para dia a dia

E por que Pavel Durov optou por um smartphone da gama média que já tem alguns anos de mercado como o seu telefone diário? Porque a maioria dos utilizadores do Telegram usa um modelo igual. Pavel Durov queria entender como era a experiência de usar a sua app naquele smartphone. Com essa prova na primeira pessoa terá conseguido ajudado a otimizar melhor a proposta de app do Telegram para smartphones da gama média.

O que parece inevitável é que em breve o criador do Telegram terá de trocar o Galaxy A52 5G por outro smartphone. Depois de dois anos de serviço, o calor intenso do Dubai terá conseguido acabar com o seu dispositivo e assim levar a que a troca tenha de acontecer em breve. O que não ficou claro é qual será a escolha de Pavel Durov, mas certamente que irá ser um Android, provavelmente da mesma gama média.

Esta postura do criador do Telegram deveria ser seguida por muitos outros responsáveis por marcas e serviços. Só desta forma conseguem ter uma experiência real e igual à que os seus utilizadores altamente têm, longe dos modelos de topo e com um desempenho exemplar.