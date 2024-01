Lucros da Tesla abrandam numa altura que a empresa alerta sobre quebras nas vendas

O Ano de 2023 para a Tesla foi muito rico. A marca atingiu novos patamares de vendas e marcou uma posição ainda mais forte no mercado, batendo muitos dos seus concorrentes. Agora, a marca revelou os resultados financeiros e ficou claro que os lucros da Tesla abrandam, numa altura que a empresa alerta sobre o abrandamento das vendas.

Lucros da Tesla abrandam mais uma vez

Foi há poucas horas que a Tesla revelou os resultados financeiros do último trimestre de 2023. Nos últimos 3 meses do ano passado, a marca acabou por ter um abrandamento no que toca aos seus lucros, mesmo com resultados impressionantes na produção e na entrega de carros elétricos.

Para o período em causa, a Tesla reportou ganhos de 7,9 mil milhões de dólares em lucro líquido. A isso somam-se 25,2 mil milhões de dólares em receitas durante o quarto trimestre de 2023. Os números representam um aumento na receita, acima dos 24,3 mil milhões no mesmo período do ano passado.

As margens de lucro da empresa melhoraram ligeiramente, mas continuam baixas em comparação com o ano passado. A Tesla reportou margens de 8,2 por cento, ligeiramente acima dos 7,6 por cento do trimestre anterior, mas abaixo dos 16 por cento do ano passado.

TSLA-Q4-2023-Update



Resultados não refletem as vendas reveladas

A Tesla costumava ter margens de lucro históricas, por vezes até 20 por cento. Um conjunto de cortes nos preços fez com que as suas margens, sempre elevadas, caíssem para valores muito mais próximo da realidade de outras marcas, preocupando os investidores.

Este foi um trimestre bastante importante para a Tesla, com o lançamento da tão esperada Cybertruck. Houve ainda a notícia da chegada da versão atualizada do Modelo 3 à América do Norte, após ter sido revelada em outros mercados.

A Tesla enfrenta ainda o desafio de perder o seu lugar como maior produtor mundial de carros elétricos para a BYD. A empresa chinesa produziu 3 milhões de EVs em 2023, em comparação com os 1,81 milhões da Tesla. No entanto, a BYD inclui 1,6 milhões de carros elétricos e 1,4 milhões de carros híbridos, pelo que a Tesla tem algum espaço para estar no topo.