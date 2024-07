Recorde mundial de painéis solares verticais em telhados – 248,4 kWp num estádio de futebol

Uma empresa norueguesa instalou a maior plataforma Over Easy Solar até à data: uma instalação solar de 248,4 kWp no telhado do Estádio Nacional de Futebol da Noruega. Esta instalação é atualmente a maior instalação vertical bifacial de painéis solares em telhados do mundo.

Instalação solar no Estádio Ullevål bate recorde mundial

Esta instalação única inclui 1242 unidades solares verticais de 200 Wp cada, posicionadas de forma a maximizar o potencial dos raios solares. Estima-se que esta instalação irá gerar uns impressionantes 219.000 kWh de energia limpa por ano.

Benefícios dos painéis solares verticais em exposição no Estádio Ullevål

A análise dos projetos-piloto da Over Easy Solar mostra que os painéis solares verticais podem atingir rendimentos específicos 20-30% superiores aos das soluções tradicionais para telhados planos.

Nesta instalação, os painéis solares estão orientados na direção-geral sul-norte (20 graus a leste do sul), proporcionando uma distribuição de energia com um rendimento energético mais elevado nos meses de inverno.

Os painéis solares verticais também oferecem rendimentos mais elevados durante o inverno, devido à menor cobertura de neve e a uma maior produção devido ao elevado albedo da neve.

Outros benefícios importantes apreciados pelo cliente são o baixo peso da instalação e o fácil acesso ao telhado para inspeção local e reparações da membrana da cobertura.