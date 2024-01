Hackers de criptomoedas roubaram cerca de 1,7 mil milhões de dólares em 2023

O mercado das criptomoedas continua a ser muito lucrativo, pois algumas moedas mantém um valor elevado, apesar das variações constantes. Mas de acordo com um recente relatório, os hackers roubaram cerca de 1,7 mil milhões de dólares em criptomoedas no ano de 2023.

Hackers roubaram US$ 1,7 mil milhões em criptomoedas em 2023

De acordo com um recente relatório divulgado pela Reuters, os hackers dedicados às plataformas de criptomoedas roubaram cerca de 1,7 mil milhões de dólares no ano de 2023. O relatório, elaborado pela empresa Chainalysis, adianta que este valor, embora seja elevado, representa 54,3% a menos comparativamente ao que os criminosos conseguiram furtar no ano anterior de 2022.

Uma vez que este é um mercado que envolve muito dinheiro, é natural que os criminosos digitais se interessem e arranjem todas as formas e mais algumas de atacarem os sistemas e plataformas responsáveis pelas moedas digitais. E este é um dos problemas que acaba por levar as entidades reguladoras em todo o mundo a estarem de pé atrás e a desaprovarem este mesmo setor.

Mas mesmo que o valor roubado em 2023 tenha sido menos de metade em comparação com o de 2022, a Chainalysis indica que o número de incidentes de hackers individuais aumentou de 219 em 2022 para 231 em 2023.

Para além disso, o relatório indica ainda que a quantidade de ataques cibernéticos com ligações a organizações relacionadas com a Coreia do Norte cresceu para 20 no ano passado, sendo este o maior número já registado até agora. Segundo a Chainalysis, estes grupos foram responsáveis pelo roubo de mais de mil milhões de dólares em 2023, um valor que também foi menor em comparação com os 1,7 mil milhões de dólares roubados no ano anterior.

No entanto, a Coreia do Norte já havia negado anteriormente as acusações destes ataques cibernéticos realizados pelos hackers locais.