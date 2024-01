Meta prepara WhatsApp para integração com apps de mensagens na Europa e isso já é visível

A Europa tem em marcha um plano para abrir as apps entre si e o WhatsApp está nesta lista. Conhecido como DMA (Lei dos Mercados Digitais), esta lei uniformizará estas propostas e assim criar uma integração natural e única. A pouco tempo de estar acessível, surge agora no WhatsApp os primeiros passos neste sentido e já são visíveis.

WhatsApp prepara-se para regras da Europa

A DMA irá mudar muito do que as grandes gigantes da tecnologia oferecem ais utilizadores na Europa. Com ações em várias áreas, quer abrir as lojas de apps do Android e do iOS, indo depois mais longe e tornar os diferentes serviços de mensagens integrados entre si.

O WhatsApp foi uma das apps e serviço identificados para fazer esta abertura e integração, algo que todos esperam ver implementado. Este serviço de mensagens da Meta está ainda a preparar este caminho e deverá apresentar a sua proposta muito em breve, antes das datas impostas pela Europa.

A prova de que os trabalhos já decorrem a bom ritmo surge agora, na última versão de testes do WhatsApp, que está acessível a alguns utilizadores. Nesta versão, foi possível encontrar e ativar os primeiros elementos desta integração, que irá abrir o WhatsApp a outros serviços de mensagens.

Apps de mensagens têm de cumprir o DMA

O que foi encontrado mostra que em breve será possível alargar a pesquisa e procurar também nas mensagens recebidas destes outros serviços. Curiosamente, e acaba por ser natural, estas mensagens estão numa área à parte, identificada aqui como "Third-party Chats".

No momento, a versão do WhatsApp para Android não inclui esta alteração. Dado que o WhatsApp tem seis meses a partir da entrada em vigor do DMA para realizar as alterações necessárias que lhe permitam cumprir a regulamentação, é muito provável que surjam novidades em breve.

Um detalhe a ter presente é que esta função será opcional. Os utilizadores terão o controlo para decidir se desejam ativar a interoperabilidade entre serviços de mensagens ou se decidem manter esta opção desativada. Se for ativado, recursos como a criptografia ponta a ponta também têm de ser aplicados a apps de mensagens de terceiros.