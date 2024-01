Riot Games também despediu 11% dos seus trabalhadores

Estamos a atravessar uma verdadeira onda de despedimentos no mundo tecnológico e praticamente todas as semanas há notícias sobre empresas que decidiram cortar na sua força de trabalho. Mais recentemente foi a popular criadora de jogos Riot Games, da chinesa Tencent, que cortou 11% dos seus trabalhadores, o que corresponde a cerca de 530 funcionários.

Riot Games despede 530 trabalhadores

Já nos começamos a habituar ao rol de despedimentos entre várias empresas do ramo tecnológico, sendo esta uma forma de as marcas conseguirem um equilíbrio financeiro para não enfrentarem consequências mais graves.

Agora foi a vez da criadora de jogos Riot Games, que pertence à gigante chinesa Tencent, que anunciou o despedimento de 11% da sua força de trabalho o que respeita a cerca de 530 dos seus trabalhadores. Com esta decisão, a empresa está também a planear focar-se num menor número de projetos atualmente. Segundo a Riot Games, esta decisão justifica-se com a necessidade da marca em ajustar o foco "nas áreas com o maior impacto" para os gamers.

Para além deste anúncio, a criadora referiu que também vai cortar no investimento no jogo Legends of Runeterra, o qual a criadora considera que nunca foi viável, e na empresa Riot Forge.

Segundo as informações, o presidente da Riot Games, Dylan Jadeja, enviou uma carta aos seus funcionários onde destacou que este corte nos trabalhadores foi "a última coisa que quis fazer", não sendo uma decisão para manter a calma entre os acionistas nem para atingir um número de ganhos trimestrais". Por sua vez, o executivo confessa que se tratou de uma "necessidade".

É referido que os funcionários alvo destes cortes podem depois ser compensados com uma indeminização com um valor a rondar os 6 meses de salário, um bónus em salário, um computador e um apoio ao emprego.