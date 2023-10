Adoção do iOS 17 está a ser feita a um ritmo lento

Nas semanas que se seguiram ao lançamento do iOS 17, apenas uma pequena percentagem de proprietários de iPhone o adotaram, de acordo com uma empresa de análise. Isto apesar do facto de a nova versão estar disponível gratuitamente para todos os iPhone com mais de cinco anos.

Os utilizadores podem ter sido cautelosos devido à necessidade da Apple de lançar três patches para corrigir erros desde a grande atualização.

Os utilizadores evitam o iOS 17, por enquanto

A disponibilidade imediata e alargada de atualizações do sistema operativo é uma vantagem significativa do iPhone em relação ao Android. A Apple lança novas versões do iOS para todos os modelos recentes, enquanto a Samsung e outras empresas levam tempo a modificar as atualizações do sistema operativo introduzidas pela Google. Muitos dispositivos Android recebem poucas ou nenhumas atualizações.

Contudo, apesar da vantagem, os utilizadores do iPhone parecem lentos a adotar o iOS 17. Muitos estão a ficar com uma das versões mais recentes do iOS 16, pelo menos por enquanto.

Um total de 23,1% dos iPhones usam uma das quatro versões do iOS 17 lançadas desde 18 de setembro, de acordo com os dados mais recentes da Mixpanel. Portanto, se olharmos para uma das duas últimas versões do iOS 16, especialmente o iOS 16.6.1, percebe-se que aí residem 42% dos iPhones.

Estarão à espera de uma versão do novo sistema operativo mais estável?

É provável que uma percentagem significativa dos dispositivos que executam uma das versões mais recentes seja da série iPhone 15, que foi lançada em setembro com o iOS 17 pré-instalado.

Perder novas funcionalidades... e bugs

Aqueles que ainda usam o iOS 16 não podem tirar proveito das mudanças na atualização principal mais recente. Isto inclui novidades na aplicação de Mensagens, Cartazes de contactos na aplicação Telefone, mensagens de vídeo no FaceTime, autocorreção mais inteligente e NameDrop.

Mas os que estão a aguardar a versão mais recente também não têm de suportar novos erros. O iOS 17 também exerce um consumo maior de energia nos dispositivos mais antigos. Embora isso possa corrigido com uma instalação limpa do iOS 17.0.3, que a Apple lançou na quarta-feira.

A lenta adoção do iOS não é uma nova tendência

Os utilizadores do iPhone não começaram subitamente a desconfiar das grandes atualizações de software do sistema. A relutância tem vindo a aumentar há anos.

Em comparação, 18 dias após o lançamento do iOS 16, a adoção era de apenas cerca de 29% dos iPhones, de acordo com a Mixpanel. Foram necessários quase quatro meses para que o iOS 16 chegasse a 70% dos dispositivos.

Mas as pessoas costumavam ser mais confiantes. Em 2018, 75% dos iPhones tinham o iOS 12 instalado após um pouco mais de dois meses.