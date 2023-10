Não é segredo que a Apple tem um problema em mãos com o novo iPhone 15 Pro. Os relatos de problemas com aquecimento não paravam de surgir, obrigando a gigante de Cupertino a ter de agir de forma rápida. Essa solução estava prometida e chega agora na forma de uma atualização. Chega assim o iOS 17.0.3 que quer resolver de vez este problema.

Têm sido tudo menos simples as últimas semanas da Apple e do iPhone 15 Pro. Desde que chegou às mãos dos novos utilizadores que os relatos de problemas crescem, com o mais comum apontar para um aquecimento anormal neste smartphone da Apple.

A empresa, entretanto, veio a público reconhecer o problema e prometer uma solução para o problema, com uma simples atualização. Esperava-se que viesse com o iOS 17.1, mas a Apple acabou por antecipar a forma de resolver a falha, lançando para isso o iOS 17.0.3.

iOS 17.0.3 is out with iPhone 15 overheating fix. pic.twitter.com/bCpKJJQzNg — Mark Gurman (@markgurman) October 4, 2023

Esta nova versão foi lançada ontem ao final do dia e está disponível para todos os modelos do iPhone, ainda que apenas no caso do iPhone 15 Pro a solução para o problema do aquecimento seja tratada. Desta forma, a Apple prova também que o problema estaria no software e apps de terceiros e não na estrutura de titânio que está presente no iPhone 15 Pro.

Ao mesmo tempo, a Apple aproveitou para trazer nesta atualização a solução de dois problemas de segurança que estavam presentes na versão anterior. Na página de suporte, é descrito que um atacante local poderia elevar os seus privilégios. A Apple alertou que esse problema pode ter sido explorado ativamente em versões do iOS anteriores ao iOS 16.6.

Ao mesmo tempo, e no iOS 17.0.3, a Apple resolve também um problema do WebRTC e em que um buffer overflow pode resultar na execução arbitrária de código no iPhone. Ao mesmo tempo, e com as mesmas correções de segurança, a Apple lançou o iPadOS 17.0.3.

Está assim resolvido o problema do aquecimento anormal do iPhone 15 Pro. As várias teorias apresentadas acabam por se mostrar erradas e o problema estava mesmo no software do smartphone. Todos os que sofriam deste problema devem então fazer a atualização para o eliminarem de vez, espera-se.