Zoom Docs: HÃ¡ mais um concorrente ao Google Docs e ao Microsoft 365

Todos conhecem o Zoom como a ferramenta dedicada à videoconferência e às reuniões remotas que tivemos durante a pandemia. Esses tempos já passaram e o Zoom ficou para nos ajudar diariamente, mas agora quer novas áreas. Apresentou o Zoom Docs e quer assim roubar o lugar do Google Docs e do Microsoft 365.

Há já algum tempo que o Zoom deixou de ser apenas um serviço de videoconferência. Precisou de crescer e de se adaptar para não desaparecer, garantindo ainda assim um lugar nas ferramentas dos utilizadores e mantendo-se como uma empresa que garante a sua saúde financeira.

Após apresentar um serviço de email e outro de calendário, o Zoom traz mais uma novidade e quer ser também uma ferramenta de criação e edição de documentos. É aqui que entras o Zoom Docs, apresentado agora na conferência anual Zoomtopia 2023, realizada na Califórnia.

Mais que um simples editor de documentos, o Zoom Docs quer ser uma plataforma de edição colaborativa, que se vai integrar nas videoconferências. Para ajudar, traz também integrada a IA do Zoom. A Zoom AI Companion quer auxiliar os utilizadores em várias áreas e aqui encontra mais um espaço essencial.

O Zoom Docs suporta vinculação e incorporação entre documentos, organização hierárquica com pastas e documentos podem ser geridos em reuniões. Claro que tem espaços nas conversas de equipa no Zoom ou diretamente num browser, ou dos aplicativos móveis e de desktop do Zoom.

O Zoom AI Companion está incluído no preço dos planos de assinatura pagos da empresa, que custam a partir de 149,90 dólares por ano e por utilizador. A Microsoft cobra 30 dólares extras por utilizador por mês pelo 365 Copilot, e a Google disse que fará o mesmo. A Zoom não mencionou preços específicos para o Zoom Docs, mas inclui um ano de acesso às suas apps essenciais com assinaturas pagas.

Com este preço, o Zoom quer claramente bater a concorrência e atrair empresas que provavelmente já usam os seus serviços. Após ter sido para muitos essencial durante a pandemia, é agora uma ferramenta que quer ganhar o mesmo espaço no mundo empresarial.