Novo Apple Pencil poderá vir com suporte para os Vision Pro

A empresa de Cupertino estará a trabalhar num novo Apple Pencil que, além das novidades suportados pelo iPad Pro, também poderá trazer compatibilidade para os Vision Pro. Mas como seria a utilização deste acessório com os óculos de computação espacial?

Apple Pencil para "escrever" no espaço

Atualmente, os Apple Vision Pro tem algumas opções diferentes para introdução de texto, incluindo um teclado virtual, Siri ou um teclado Bluetooth separado. Um novo rumor hoje diz que a Apple poderia trazer o suporte do Apple Pencil para os Vision Pro como uma nova forma de interagir com o visionOS.

O rumor cita uma "fonte anónima familiarizada com o assunto". A informação não traz muitos mais detalhes, mas diz que a Apple "testou internamente um novo Apple Pencil com suporte para visionOS". O recurso pode funcionar para entrada de texto, bem como para desenhar em aplicações como Freeform e Pixelmator.

Também houve rumores de um novo Apple Pencil a ser lançado junto com a linha atualizada do iPad Pro, esperada para o próximo mês. Segundo informações, este rumor de lançamento em conjunto com um novo iPad não traz nenhuma informação relacionada, contudo, com os Vision Pro ou com suporte visionOS.

Espera-se que a Apple anuncie o visionOS 2.0 para os Apple Vision Pro na WWDC em junho. Também é possível que a Apple adicione compatibilidade com o Apple Pencil aos Apple Vision Pro com uma atualização de software antes disso, como o visionOS 1.2. Embora o visionOS 2 seja anunciado em junho, não se espera que seja realmente enviado até setembro, na melhor das hipóteses.

Basicamente estamos a ver a Apple a adicionar maior interação com vários dos seus produtos, enriquecendo a computação espacial com a sua vasta oferta do ecossistema.