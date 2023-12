Apple lançou o iOS 17.2.1 e macOS 14.2.1 para corrigir bugs… já instalou?

Possivelmente ainda não deu conta, mas o seu iPhone já tem uma nova atualização para fazer. Esta é uma versão "menor" dentro do iOS 17.2, que a Apple lançou na semana passada. Como tal, o iOS 17.2.1 traz correções sobre o que a empresa de Cupertino havia lançado há alguns dias. Além disso, os utilizadores do Sonoma têm também uma nova versão para atualizar a máquina, é a macOS 14.2.1.

O lançamento repentino do iOS 17.2.1 é uma surpresa. A Apple lançou o iOS 17.2 há menos de duas semanas, contendo muitos novos recursos, bem como algumas atualizações críticas de segurança.

Ao mesmo tempo, a Apple lançou o iOS 16.7.4 para iPhones mais antigos. Tenha em atenção que, a partir do iOS 17.2, a Apple já não suporta dispositivos mais recentes com atualizações apenas de segurança. Isso significa que, se possui um iPhone mais recente, deve atualizar para o iOS 17.2.1 para garantir que está na versão mais recente e é o mais seguro possível.

Porque é que o iOS 17.2.1 é urgente

Embora atualmente não haja informações sobre o conteúdo do iOS 17.2.1, é justo especular que ele é urgente. A Apple precisava de lançar o iOS 17.2.1 antes do Natal e parece que a fabricante do iPhone queria fazer isso o mais cedo possível antes que as pessoas estivessem ocupadas com as férias.

Poderão existir várias razões para este facto. Se o iOS 17.2.1 for apenas uma atualização de correção de erros, tem de estar pronto a tempo do Natal, altura em que as pessoas abrem novos dispositivos. Ao mesmo tempo, se o iOS 17.2.1 contiver correções de segurança, a Apple precisa de se certificar de que o maior número possível de utilizadores do iPhone aplicou a nova atualização antes que os atacantes possam obter os detalhes.

Recentemente, os iPhones foram vítimas de vários ataques de spyware, pelo que é importante aplicar quaisquer atualizações surpresa o mais rapidamente possível. O facto de a Apple também ter lançado o iOS 16.7.4 indica que poderá haver uma grande correção de segurança, uma vez que seria improvável que os utilizadores do iOS 16 e do iOS 17 sofressem dos mesmos erros.