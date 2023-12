Famílias poupariam muito dinheiro se usassem os elétricos para alimentar as suas casas

O Governo britânico disse que as famílias poupariam "centenas de libras", se usassem a energia armazenada nos carros elétricos para alimentar as suas casas.

Ao utilizarem o carregamento bidirecional, os agregados familiares poderiam abastecer os seus carros, quando os custos de eletricidade são mais baixos, e utilizá-lo para abastecer as suas casas nos horários de pico, quando os preços são mais elevados.

No Reino Unido, o custo médio de um veículo elétrico é de 50.000 libras, sendo que um dos mais baratos, com suporte para carregamento V2H ("Vehicle-to-Home"), é o Nissan Leaf de 39 kWh, que custa cerca de 29.000 libras.

Apesar de apenas estar acessível a alguns carros elétricos, pois nem todos asseguram suporte V2H, o departamento de Segurança Energética e Net Zero disse que, de facto, os proprietários de certos carros elétricos poderiam poupar "centenas de libras" nas suas contas de energia, utilizando a eletricidade armazenada nas baterias para alimentar as suas casas.

Reino Unido quer implementar o suporte V2H em mais elétricos

Segundo um estudo da ZapMap, uma aplicação de estações de carregamento para carros elétricos, existem cerca de 950.000 carros totalmente elétricos e 50.000 carrinhas elétricas nas estradas do Reino Unido.

Uma vez que nem todos os modelos suportam V2H, o Governo britânico está a atribuir a quatro projetos uma parte de 4,8 milhões de libras, para desenvolver e implementar a tecnologia V2X ("Vehicle-to-Everything"). Esta poderia permitir que as famílias e empresas vendessem eletricidade dos seus veículos de volta à rede.

Continuamos a apoiar os motoristas e este novo desenvolvimento inovador é o próximo passo no nivelamento da nossa tecnologia de carregamento, que beneficiará muitas famílias em todo o país.

Disse Anthony Browne, ministro dos Transportes, Tecnologia e Descarbonização, recordando que "este governo já gastou mais de 2 mil milhões de libras na transição para carros elétricos" e que a rede de carregamento está a crescer rapidamente, "com 44% mais pontos de carregamento públicos do que no ano passado".

Este é exatamente o tipo de engenho e criatividade que faz do Reino Unido uma das nações mais inovadoras do mundo. Ao apoiar esta tecnologia, poderíamos poupar centenas de libras às famílias por ano, ao mesmo tempo que apoiamos o emprego, o investimento e o crescimento.

Partilhou Amanda Solloway, ministra da Acessibilidade e Habilidades do Reino Unido, admitindo que a possibilidade de as famílias usarem os seus carros elétricos para abastecer as casas é "incrivelmente emocionante".