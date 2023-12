Câmara de Valongo oferece smartphones a todos os funcionários, mas…

O mês de dezembro é sinónimo de festa e de presentes. A Câmara de Valongo vai oferecer smartphones a todos os funcionários municipais, mas para tal é preciso que assuma um compromisso. Saiba o que é.

Oferta de smartphones com o compromisso de aumentar a literacia digital...

É mesmo verdade, a Câmara de Valongo vai oferecer smartphones a todos os funcionários. Mas há um "compromisso" que tem de ser assumido. Os funcionários têm de aumentar a sua literacia digital.

De acordo com um comunicado enviado à Lusa, o projeto denominado de "Junta-te ao círculo da inovação digital" permitirá a todos os funcionários aceder a informações exclusivas relacionadas com a "Administração Pública, conteúdos formativos gratuitos [sendo também] estimulados a utilizarem as ferramentas digitais online do município, bem como [terão] acesso aos catálogos online da rede de bibliotecas e acesso ao PressReader, que permite o acesso gratuito a milhares de revistas e jornais, mediante a inscrição na Biblioteca Municipal de Valongo".

A Lusa tentou saber junto da autarquia quantos smartphones serão distribuídos, bem como o montante do investimento, mas até ao momento não foi possível.

Sabe-se também que a aceitação dos smartphones é voluntária e os equipamentos serão cedidos aos funcionários através de um termo de responsabilidade e de compromisso.

O município fez ainda saber que em abril de 2021, no âmbito das iniciativas "ASA 4.0" e "Eu sou Digital", foram disponibilizados mais de 800 tablets aos seniores do concelho, bem como foi disponibilizada uma rede gratuita de wi-fi nas zonas centrais das cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo e nas vilas de Campo e Sobrado e em todas as escolas básicas do primeiro ciclo, prossegue a publicação.