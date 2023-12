Google vai pagar 700 milhões de dólares aos utilizadores da Play Store nos EUA

Volta e meia as grandes empresas acabam por ser alvo de alguns processos judiciais devido a diversas situações. Mais recentemente, através de um acordo recente sabe-se que a Google vai pagar 700 milhões de dólares aos utilizadores da Play Store nos Estados Unidos da América.

Google pagará US$ 700 milhões aos consumidores norte-americanos

Tal como adiantam as notícias da agência Reuters, a Google vai pagar 700 milhões de dólares aos consumidores e utilizadores da Play Store, tal como inidica um acordo antitruste divulgado nesta segunda-feira (18) pela gigante das pesquisas e pelos registos do tribunal federal de São Francisco. Para além disso, a Google também vai renovar a sua loja de aplicações como forma de aumentar a concorrência.

As informações destacam que a empresa da Alphabet vai pagar 630 milhões de dólares a um fundo de liquidação para consumidores e os restantes 70 milhões de dólares irão para um fundo usado pelos estados. Mas esta divisão ainda requer a aprovação final de um juiz.

O acordo revela que os consumidores qualificados vão receber pelo menos 2 dólares e vão poder receber pagamentos adicionais com base nos seus gastos na loja Google Play entre o dia 16 de agosto de 2016 e 30 de setembro de 2023. Por sua vez, todos os 50 estados, o Distrito de Columbia, Porto Rico e as Ilhas Virgens, aderiram ao acordo.

O caso diz respeito às acusações feitas à Google, dizendo que a dona do Android cobrava um valor demasiado alto aos consumidores devido a restrições ilegais na distribuição de aplicações no seu sistema operativo e às taxas desnecessárias para as transações na app. Contudo, a empresa não admitiu nem reconheceu estas irregularidades.

Como solução deste conflito, o acordo foi anunciado no mês de setembro pelos advogados dos estados, mas os termos foram mantidos confidenciais antes do julgamento que envolveu a Google e a Epic Games.

O vice-presidente da Google para assuntos governamentais e políticas públicas, Wilson White, disse num comunicado que o acordo "baseia-se na escolha e na flexibilidade do Android, mantém fortes proteções de segurança e mantém a capacidade da Google em competir com outras fabricantes (de sistemas operativos) e em investir no Ecossistema Android para utilizadores e programadores".

Como parte do acordo, a Google compromete-se a simplificar a capacidade dos utilizadores em fazerem downloads das apps diretamente dos programadores.