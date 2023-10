Ferrari já aceita que o pagamento dos seus carros seja feito em criptomoedas

Comprar um carro, para além de ser uma decisão importante, é sempre algo que envolve uma grande quantia de dinheiro. E agora, a marca Ferrari já permite que os seus carros nos EUA sejam pagos através de criptomoedas, e esta medida vai também alargar-se ao mercado europeu em breve.

Vai poder pagar o seu Ferrari com criptomoedas

De acordo com as informações divulgadas pela Reuters, a Ferrari já começou a aceitar pagamentos em criptomoedas para os seus carros desportivos de luxo nos Estados Unidos. Para além disso, esta possibilidade também vai chegar à Europa depois de várias solucitações feitas pelos clientes ricos da empresa, de acordo com o diretor comercial e de marketing da Ferrari, Enrico Galliera.

Muitas marcas de automóveis de luxo afastaram-se da possibilidade de pagamento por moedas digitais muito devido à instabilidade e volatilidade dos Bitcoins e de outras criptos, mas também por questões de sustentabilidade, uma vez que a mineração tem um impacto negativo no meio ambiente, tal como vários estudos concluíram.

Contudo, Galliera disse à Reuters que as criptomoedas têm feito um esforço para reduzir a sua pegada de carbono através da introdução de novos softwares e de uma maior utilização de fontes de energia renováveis. Numa entrevista, o executivo disse que "a nossa meta de alcançar a neutralidade carbónica até 2030 ao longo de toda a nossa cadeia de valor está absolutamente confirmada".

Segundo a Ferrari, esta decisão de aceitar o pagamento em moedas digitais, surgiu como resposta às solicitações do mercado e dos revendedores, uma vez que muitos investiam em criptografia. Galliera explica que "alguns são jovens investidores que construíram as suas fortunas em torno das criptomoedas. Outros são investidores mais tradicionais, que querem diversificar as suas carteiras".

No entanto, o executivo não adiantou quantos carros a marca espera vender através do pagamento com criptomoedas, mas revelou que a rede de pedidos da empresa é forte e que está lotada até 2025. Para já a iniciativa abrange as vendas nos EUA e espera-se que chegue à Europa no primeiro trimestre de 2024.

Os dados mostram que a Ferrari vendeu 12.300 carros em 2022, com preços que começam nos 200.000 euros e que podem ir até aos 2 milhões de euros.