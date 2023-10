Não é novidade que a Microsoft estava a procurar bloquear a atualização para o Windows 11 em algumas condições. A mais básica era quando os utilizadores estavam no Windows 7 ou 8. Este era um passo gratuito e que funcionava. Isso mudou e foi agora confirmado oficialmente que já não pode atualizar gratuitamente para o Windows 11 partindo do Windows 7 ou 8.

Desde o Windows 10 que a Microsoft abriu as portas aos seus utilizadores, para atualizarem gratuitamente e sem complicações. Esta foi uma oferta que muitos aproveitaram ao longo dos anos, para levar qualquer PC e sair do Windows 7 ou 8, que até já perderam o suporte por parte da gigante do software.

Mesmo com esta oferta da Microsoft, muitos mantiveram-se fieis aos seus sistemas e ignoraram a lógica e essencial atualização. São esses utilizadores que agora se estão a ver privados da possibilidade de fazer a passagem para o Windows 10 ou o Windows 11, dada a mudança da Microsoft.

Dos testes realizados nos últimos dias, tudo mudou face ao que era normal nos últimos anos. Os utilizadores podem instalar o novo sistema operativo, mas acabam por não conseguir ativá-lo completamente, bloqueando de recursos vitais do Windows no processo. Assim, já não pode atualizar gratuitamente para o Windows 11 partindo do Windows 7 ou 8.

Esse pipeline está em vigor desde 2015, quando o Windows 10 foi lançado. Quando a Microsoft revelou o Windows 11 em 2021, também estendeu a opção de atualização gratuita para utilizadores do Windows 7 e 8. A Microsoft ainda estendeu a oferta aos utilizadores que piratearam o Windows 7, permitindo-lhes atualizar para uma versão autêntica do sistema operativo.

Agora, depois de oito anos oferecendo esse pipeline de atualização, a Microsoft finalmente desistiu. Para ser sincero, é surpreendente ter durado tanto, já que a Microsoft originalmente planeou que o período de atualização gratuita durasse apenas um ano. Mas rapidamente se estendeu para dois e depois três, graças a algumas lacunas que os utilizadores puderam aproveitar.