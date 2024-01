Microsoft Edge agora rouba dados do Google Chrome sem autorização dos utilizadores

A Microsoft sempre foi conhecida por tentar impor aos utilizadores os seus produtos dentro do Windows. Discretamente altera opções ou ativa funcionalidades que levam a que estes passem a ser o padrão e ganhem uma utilização nova. Isso acontece agora com o Edge, com queixas de que os dados do Chrome foram transferidos sem a autorização dos utilizadores.

O Edge tem uma posição favorável dentro do Windows. Sendo o browser padrão do sistema da Microsoft está presente de forma constante e o próprio sistema faz uso dessa presença de forma permanente. Isso leva a situações de domínio e abuso que já várias vezes foram reportadas.

Uma nova situação está a ser relatada, com o Edge a obter dados de uma forma demasiado discreta. Depois de uma simples atualização, este passou a obter os dados do Chrome e a apresentar os mesmos separadores e os restantes dados do Chrome, sem qualquer indicação do utilizador ou sequer a sua autorização.

I installed the latest Windows 11 update (KB5034204) and it rebooted and automatically opened Microsoft Edge with all the Chrome tabs I had open before installing the update couldn't believe my eyes. Anyone else had this? — Tom Warren (@tomwarren) January 24, 2024

Edge rouba dados do Chrome sem autorização

Do que é descrito, este cenário acontece de forma totalmente automática, sendo ativada uma opção escondida no Edge. Esta pode ser ativada a qualquer momento, mas deveria depender da vontade do utilizador. Não era esperado que fosse ativada automaticamente e sem qualquer controlo do utilizador.

Ainda mais estranho é que esta não é uma situação pontual e acontece na primeira vez que o Edge é usado após a atualização. A cada nova utilização este cenário repete-se e os separadores do Chrome são recolhidos e apresentados no Edge. Naturalmente que este não é para muitos um comportamento esperado ou sequer desejado.

this post bothered me for days so I reinstalled Windows ++ confirmed that there's an obscure setting to sync Chrome data into Edge (+ it's shared to MSFT if you're signed-in & sync your browsing data) -- to turn it off, open Edge then: edge://settings/profiles/importBrowsingData pic.twitter.com/SiBmDsD8oT — Zach Edwards infosec.exchange/@thezedwards (@thezedwards) January 26, 2024

Esta não é uma opção nova, sendo que está agora a ser ativada sem qualquer autorização por parte dos utilizadores. Acontece de forma automática e controlada pela Microsoft. A solução existe e passa por mudar a opção alterada no Edge. Esta está acessível num link de configuração do browser da Microsoft (edge://settings/profiles/importBrowsingData).

É provável que a Microsoft altere este comportamento e que deixe de obter os dados do Chrome, pelo menos sem que os utilizadores o indiquem claramente. Este é apenas uma um comportamento de muitos que já foram vistos e que tentam tornar o Edge o browser mais usado, mesmo sem a autorização dos utilizadores.