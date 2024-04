Japão investe 33 mil milhões de dólares no seu novo jato de passageiros a hidrogénio

O Japão revelou uma nova visão para o desenvolvimento da sua próxima geração de jatos de passageiros a hidrogénio. Após atrasos e um contratempo no ano passado, o novo projeto marca um esforço nacional liderado pelos setores público e privado. Este jato pretende incorporar "novas tecnologias ambientais".

O compromisso do Japão com a aviação sustentável

Numa declaração oficial, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria sublinhou a sua dedicação à descarbonização do setor dos transportes aéreos.

É importante para nós construir aviões da próxima geração com base em tecnologias em que o Japão seja competitivo, ao mesmo tempo que contribuímos para a descarbonização do transporte aéreo.

Refere o comunicado.

Segundo a AFP, numa reunião com peritos da indústria, um funcionário do Ministério da Economia delineou uma data de conclusão prevista para depois de 2035. Para atingir este ambicioso objetivo, será feito um investimento significativo de 33 mil milhões de dólares durante a próxima década, para alimentar a investigação e o desenvolvimento do novo jato de passageiros.

Este último esforço visa estabelecer o Japão como líder na produção de aviões de passageiros - uma posição que não ocupa há mais de meio século. Com base nos desafios enfrentados pela Mitsubishi Heavy Industries (MHI), que cancelou o seu projeto de jato de passageiros há muito adiado para 2023, o novo consórcio público-privado dá grande ênfase à energia limpa.

Hidrogénio é uma perspetiva promissora

Para que a indústria aeronáutica japonesa alcance um crescimento sustentável, não podemos ficar satisfeitos com a nossa posição de fornecedores de peças.

Explicou Kazuchika Iwata, Ministro de Estado da Economia, Comércio e Indústria. Assumir a liderança em iniciativas tecnológicas neutras em termos de carbono, como a propulsão a hidrogénio, será fundamental para garantir uma posição de destaque para o Japão em parceria com outros intervenientes globais.

O hidrogénio é uma perspetiva alternativa promissora devido à ausência de emissões de carbono, alinhando-se perfeitamente com o compromisso do Japão de atingir zero emissões líquidas até 2050. No entanto, os críticos levantam questões sobre a viabilidade do hidrogénio "verde" sem uma cadeia de abastecimento fiável proveniente de energias renováveis.

Edward Bourlet, da CLSA Japan, um analista que segue a MHI, referiu o custo significativo e a complexidade do anterior projeto de jato da empresa. Ele acredita que esta nova abordagem de consórcio, embora reduza o risco individual, pode apresentar desafios de coordenação.

