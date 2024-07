Radares de Velocidade: mapas, locais, velocidade permitida…

Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão sempre sinalizados. No entanto, para nos prevenirmos das multas, nada melhor que saber antecipadamente os locais e velocidade permitida. Este site mostra-lhe tudo.

O SINCRO foi criado em 2016 com a instalação progressiva dos atuais 62 Locais de Controlo de Velocidade instantânea.

No dia 1 de setembro de 2023, o SINCRO iniciou a duplicação da sua capacidade, de 61 para 123 locais de controlo de velocidade, com mais 62 locais. Nessa data entraram em funcionamento 37 novos locais de controlo de velocidade, 12 deles com o controlo da velocidade média. Os restantes 25 entraram em funcionamento no passado dia 6 de julho.

Dos 62 novos locais de controlo de velocidade:

23 são de velocidade média e estão colocados em locais em que a sinistralidade se verifica ao longo de troços com alguma extensão e não apenas de pontos, pelo que a recomendação é a utilização de equipamentos de controlo da velocidade média em vez dos tradicionais equipamentos de velocidade instantânea;

70% estão instalados fora de autoestradas, estando na sua maioria em Estradas Nacionais e Itinerários Principais e Complementares que concentram 47% das vítimas mortais.

Onde estão localizados os radares em Portugal Continental?

A localização dos radares encontra-se representada no mapa, sendo possível a pesquisa por estrada, concelho ou distrito, velocidades permitidas, estado, etc. A listagem dos radares pode ser consultada aqui.

Os radares do SINCRO estão colocados nas zonas de concentração de acidentes mortais e onde a velocidade excessiva se revelou uma das causas para essa sinistralidade.

Radares à Vista