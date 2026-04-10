Cada vez mais condutores apanhados ao telemóvel
O uso do telemóvel ao volante continua a ser uma das principais infrações dos condutores he os números mais recentes mostram que o problema está longe de abrandar.
Condutores ao Telemóvel: 4.179 infrações nos primeiros três meses
Segundo dados da GNR, nos primeiros três meses de 2026 foram registadas 4.179 infrações relacionadas com o uso indevido do telemóvel durante a condução.
Apesar de este valor representar uma descida face ao mesmo período de 2025, a tendência recente preocupa: só no mês de março foram detetadas 1.688 infrações, um aumento significativo face aos meses anteriores.
Em 2025, foram registadas 18.631 infrações, o número mais elevado dos últimos três anos, confirmando uma tendência de crescimento deste comportamento de risco nas estradas portuguesas.
As autoridades alertam que o uso do telemóvel continua a ser um dos principais fatores de distração ao volante, colocando em causa a segurança rodoviária. Distritos como Porto e Lisboa concentram grande parte das infrações, refletindo a dimensão do problema nas zonas mais urbanas.
Perante este cenário, a GNR reforça a necessidade de sensibilização dos condutores e recomenda o uso de sistemas mãos-livres, evitando chamadas prolongadas e distrações desnecessárias enquanto se conduz.
imagina se a fiscalização fosse mais apertada, triplicava o os valores hoje em dia as pessoas estao mais atentas as notificações dos telemoveis que na condução, quantos que não ves a passar por passadeiras com a cabeça baixa olha para as pernas…
Quem será o primeiro a vir aqui reclamar todo zangado a dizer que isso é só caça à multa e que o problema é quem anda na faixa do meio em auto-estradas e que a polícia não faz nada e que só quer é dinheiro?