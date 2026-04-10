Cada vez mais condutores apanhados ao telemóvel

O uso do telemóvel ao volante continua a ser uma das principais infrações dos condutores he os números mais recentes mostram que o problema está longe de abrandar.

Condutores ao Telemóvel: 4.179 infrações nos primeiros três meses

Segundo dados da GNR, nos primeiros três meses de 2026 foram registadas 4.179 infrações relacionadas com o uso indevido do telemóvel durante a condução.

Apesar de este valor representar uma descida face ao mesmo período de 2025, a tendência recente preocupa: só no mês de março foram detetadas 1.688 infrações, um aumento significativo face aos meses anteriores.

Em 2025, foram registadas 18.631 infrações, o número mais elevado dos últimos três anos, confirmando uma tendência de crescimento deste comportamento de risco nas estradas portuguesas.

As autoridades alertam que o uso do telemóvel continua a ser um dos principais fatores de distração ao volante, colocando em causa a segurança rodoviária. Distritos como Porto e Lisboa concentram grande parte das infrações, refletindo a dimensão do problema nas zonas mais urbanas.

Perante este cenário, a GNR reforça a necessidade de sensibilização dos condutores e recomenda o uso de sistemas mãos-livres, evitando chamadas prolongadas e distrações desnecessárias enquanto se conduz.