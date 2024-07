Apple está alegadamente a desenvolver o Apple Watch SE com caixa de plástico

A Apple está a desenvolver uma nova versão do Apple Watch SE de baixo custo com uma caixa de plástico, afirmou hoje Mark Gurman da Bloomberg.

O Apple Watch, desde o dia que foi lançado, mudou o conceito de relógio. São atualmente vestíveis que mostram as horas, atendem e fazem chamadas, gerem as notificações da agenda, das redes sociais, das apps do mais variado feitio e olham pela saúde do utilizador.

A Apple descobriu o filão. Dedicou a sua atenção à saúde e bem-estar. Contudo, os smartwatches podem ser uma fonte de receita permanente, com a loja de aplicações da marca. E se os relógios forem ainda mais baratos, não chegariam também ao pulso de mais pessoas e de mais crianças?

Apple Watch SE de plástico a preços... acessíveis

Quem avança com esta novidade, hipotética realidade, é Mark Gurman, na sua habitual crónica na sua newsletter "Power On" deste fim de semana.

Gurman mencionou o trabalho da Apple num Apple Watch SE que apresenta uma caixa de plástico rígido em vez de alumínio anodizado. O analista vaticinou que esta pode ser uma técnica que a Apple pode estar a planear usar para reduzir o custo do Apple Watch SE.

O atual Apple Watch SE é vendido por 289 euros. Contudo, o relógio rival mais barato da Samsung, o Galaxy Watch FE, é vendido por 220 euros.

A Apple lançou o famoso iPhone 5C com uma caixa de plástico "sem remorso" em 2013, que era efetivamente uma versão reformulada do iPhone 5.

O exterior em policarbonato estava disponível em várias opções de cores vibrantes.

O dispositivo foi algo controverso porque os críticos argumentaram que a caixa de plástico era um passo em frente em relação aos luxuosos acabamentos metálicos dos modelos anteriores e alguns consumidores consideraram que o preço do dispositivo ainda era demasiado elevado para o que foi considerado um produto inferior.

Atualmente, para determinado segmento de utilizadores, um Apple Watch SE em policarbonato colorido poderá manter ainda a centelha de qualidade e bom gosto. Sem perder um enorme mercado dos vestíveis.