iOS 18: substitua ou remova os ícones da lanterna e câmara no Ecrã bloqueado do iPhone

Como temos vindo a revelar, com o iOS 18 a Apple trouxe algumas novidades que podem ser simples, mas são muito úteis. Hoje mostramos como remover ou substituir os atalhos da lanterna e da câmara no Ecrã bloqueado do iPhone. Pode não colocar nada, como pode simplesmente colocar outras aplicações, como a app Traduzir, Calculadora, Shazam, Dados móveis, Carteira e muito mais.

Mais novidades iOS 18

O iOS 18 traz muitas funcionalidades de personalização! Introduz alterações notáveis no Ecrã Principal, como a alteração da cor dos ícones das aplicações, a colocação dos ícones das aplicações em qualquer parte do ecrã e a remoção das etiquetas de texto por baixo dos ícones das aplicações.

Outra área que sofreu muitos melhoramentos foi a Central de controlo, como mostramos.

Para além destas, uma das funcionalidades mais procuradas foi a alteração dos dois botões rápidos no ecrã de bloqueio do iOS. Embora o ícone da lanterna sempre tenha sido útil, o botão da câmara é redundante, uma vez que pode simplesmente iniciar a câmara deslizando para a esquerda no ecrã de bloqueio.

Remover/alterar botões da lanterna e da câmara no ecrã de bloqueio do iPhone

Acorde o iPhone, certifique-se de que o Face ID desbloqueia o telefone e, em seguida, toque sem soltar em qualquer parte do ecrã de bloqueio . Também pode aceder ao interior do iPhone, deslizar para baixo para aceder à Central de notificações e, em seguida, tocar sem soltar para entrar no modo de edição.

. Toque em Personalizar .

. Selecione Ecrã Bloqueado.

Para remover um ou ambos os ícones, toque no botão de menos.

De seguida clique em OK no canto superior direito.

Para alterar estas opções para outra coisa, toque no botão de menos e, em seguida, no ícone de mais.

Agora, selecione uma das ações disponíveis e toque em OK.

Se selecionar o atalho Abrir aplicação, lembre-se de escolher a aplicação que pretende abrir. Da mesma forma, se selecionar a opção Atalhos, ser-lhe-á pedido que escolha um dos seus atalhos da Siri. Estas opções parecem ter muitos bugs na versão beta inicial para programadores do iOS 18. Mas quando funcionar, toque em Escolher e selecione uma aplicação ou atalho. Quando estiver estável voltamos aqui a este guia para mostrar como fazer.

Lembre-se que, tal como os widgets do Ecrã Bloqueado, as personalizações que fizer à lanterna e aos botões da câmara também estão associadas a esse Ecrã Bloqueado específico.