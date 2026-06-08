A revolução da IA chega às Mensagens da Apple com a aprovação da Poke

A Apple aprovou a Poke como o primeiro agente de Inteligência Artificial a operar na sua plataforma de mensagens empresariais, um passo que poderá abrir caminho a uma nova geração de assistentes inteligentes integrados diretamente na aplicação Mensagens do iPhone.

A novidade surgiu há poucos dias e será, seguramente, alvo de apresentação durante estes dias de WWDC 2026, em que se espera que a empresa revele várias novidades relacionadas com IA.

Para relembrar, o evento começa hoje pelas 18 horas de Portugal continental.

O que é a Poke?

Lançada em março deste ano, a Poke foi concebida para tornar os agentes de IA acessíveis a qualquer utilizador, sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

Através de simples mensagens de texto, os utilizadores podem pedir ajuda para tarefas do dia a dia, como:

Planeamento diário;

Gestão de calendário;

Acompanhamento de saúde e atividade física;

Controlo de dispositivos domésticos inteligentes;

Edição de fotografias.

Segundo a empresa, a plataforma já processou cerca de 100 milhões de mensagens desde o seu lançamento.

Integração na aplicação Mensagens da Apple

Até agora, a plataforma Apple Messages for Business destinava-se exclusivamente a empresas, permitindo que companhias aéreas, hotéis, lojas e outros serviços comunicassem diretamente com os seus clientes através da aplicação Mensagens.

A aprovação da Poke marca a entrada do primeiro agente de IA independente neste ecossistema.

Na prática, os utilizadores poderão interagir com a IA da Poke diretamente através da aplicação Mensagens da Apple, tal como fariam com uma empresa certificada.

Atualmente, a Poke já funciona através de SMS, Telegram e, em alguns mercados, WhatsApp. Com esta integração, passa também a suportar oficialmente o serviço de mensagens empresariais da Apple.

Uma alternativa aos assistentes tradicionais

Ao contrário de uma aplicação móvel convencional, a integração da Poke não acontece através da App Store.

O serviço funciona dentro da infraestrutura do Messages for Business, criada para facilitar o contacto dos utilizadores com empresas sem necessidade de chamadas telefónicas ou aplicações dedicadas.

O funcionamento é simples: o utilizador envia uma pergunta ou pedido por mensagem e recebe uma resposta gerada pela IA em formato de texto.

Custos mais baixos do que a Meta AI

Para investidores e empresas, um dos aspetos mais interessantes poderá ser o modelo económico.

Segundo Marvin von Hagen, cofundador da empresa californiana The Interaction Company, responsável pela Poke, a startup paga ao fornecedor da infraestrutura de mensagens numa base por utilizador.

Embora não tenha revelado valores concretos, afirmou que os custos são significativamente inferiores aos da Meta AI, especialmente após o aumento de preços que ocorreu na Europa devido às alterações regulatórias que obrigaram a Meta a permitir agentes de IA de terceiros no WhatsApp.

De acordo com von Hagen, a Apple parece estar a reconhecer que os agentes de IA poderão tornar-se uma das formas mais eficazes de disponibilizar inteligência artificial aos utilizadores.

A aprovação da Apple exigiu vários requisitos

O processo de aprovação não foi imediato. Para obter autorização da Apple, a Poke teve de demonstrar que consegue fornecer apoio humano sempre que necessário e garantir que os utilizadores identificam claramente quando estão a interagir com um agente de IA.

A empresa teve ainda de adaptar a sua interface às diretrizes da Apple, incluindo:

Utilização de pré-visualizações de ligações em vez de links incorporados;

Adoção dos estilos visuais definidos pela Apple;

Utilização dos elementos gráficos oficiais para botões e interações.

Segundo o responsável, a adaptação às exigências da Apple demorou vários meses e qualquer outra empresa que pretenda seguir o mesmo caminho deverá enfrentar um processo semelhante.

Startup já vale 300 milhões de dólares

A Poke é desenvolvida por uma equipa de apenas 10 pessoas, mas já atraiu investidores de peso.

A empresa conta com o apoio de investidores como Spark Capital e General Catalyst.

Recentemente, garantiu mais 10 milhões de dólares de financiamento, que se juntam aos 15 milhões obtidos na ronda seed realizada no ano passado.

Após esta nova injeção de capital, a startup está avaliada em cerca de 300 milhões de dólares.

A Apple poderá estar a preparar mais novidades em IA

Apesar de a Apple não ter comentado oficialmente esta aprovação, a notícia surge numa altura particularmente relevante.

Existem rumores de que a empresa poderá anunciar uma nova geração da Siri focada em IA, além de ferramentas destinadas a programadores criarem aplicações mais inteligentes.

A chegada da Poke ao Messages for Business poderá ser apenas o primeiro sinal de uma estratégia mais ampla da Apple para integrar agentes de IA nos seus serviços e plataformas.