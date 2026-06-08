Estudo coloca Apple Watch Series 11 à frente de Oura, Fitbit e Whoop
O Apple Watch Series 11 voltou a receber elogios pela sua precisão na monitorização da saúde e da atividade física. Uma análise publicada pelo The Wall Street Journal comparou o smartwatch da Apple com dispositivos da Oura, Fitbit e Whoop, revelando resultados bastante favoráveis para o equipamento da empresa de Cupertino.
A jornalista de tecnologia Nicole Nguyen avaliou quatro dispositivos focados na saúde e no acompanhamento físico.
Entre os equipamentos analisados estiveram o Apple Watch Series 11, com um preço de 399 dólares (459 euros), o Oura Ring 5, também numa faixa de preço semelhante, o Fitbit Air, disponível por cerca de 100 dólares, e o Whoop MG, que exige uma subscrição anual de 199 dólares (264 euros) para acesso às suas funcionalidades.
Apple Watch destacou-se na monitorização do sono
Para testar a fiabilidade dos dados recolhidos pelos diferentes dispositivos, Nguyen participou num estudo clínico do sono realizado pelo Stanford Health Care Sleep Medicine Center.
Os resultados mostraram que o Apple Watch Series 11 foi o equipamento que mais se aproximou das medições obtidas em ambiente laboratorial. O relógio registou exatamente a mesma duração de sono identificada pelos especialistas, com 6 horas e 52 minutos, além de apresentar uma análise das diferentes fases do sono bastante alinhada com os resultados clínicos.
O Fitbit Air ficou logo atrás nesta categoria, enquanto o Oura Ring apresentou um desempenho menos consistente.
Precisão também convenceu na atividade física
A comparação não se limitou ao sono. A jornalista colocou igualmente os dispositivos à prova em diferentes cenários de atividade física, incluindo um passeio de bicicleta em terreno irregular e uma caminhada descontraída com um carrinho de bebé.
Segundo a análise, o Apple Watch manteve uma monitorização fiável da frequência cardíaca ao longo destas atividades. O Whoop conseguiu alcançar resultados semelhantes apenas quando o sensor foi utilizado no bíceps. Já o Fitbit Air e o Oura Ring demonstraram maiores dificuldades durante momentos de esforço mais intenso.
De acordo com o artigo, o relógio da Apple foi o único equipamento a apresentar um desempenho sólido e consistente em praticamente todos os testes realizados.
Outro dos aspetos destacados foi o facto de o Apple Watch disponibilizar métricas e informações detalhadas sem obrigar os utilizadores a pagar uma subscrição adicional.
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Atividade física, cargas treino, recuperação, durabilidade, autonomia, aí existe outra marca não referida neste estudo…
Só um PSzito: para realizar atividades de esforço ou movimentos, lamenta-se mas nenhum presta, é preciso utilizar uma banda cardíaca…