Estudo coloca Apple Watch Series 11 à frente de Oura, Fitbit e Whoop

O Apple Watch Series 11 voltou a receber elogios pela sua precisão na monitorização da saúde e da atividade física. Uma análise publicada pelo The Wall Street Journal comparou o smartwatch da Apple com dispositivos da Oura, Fitbit e Whoop, revelando resultados bastante favoráveis para o equipamento da empresa de Cupertino.

A jornalista de tecnologia Nicole Nguyen avaliou quatro dispositivos focados na saúde e no acompanhamento físico.

Entre os equipamentos analisados estiveram o Apple Watch Series 11, com um preço de 399 dólares (459 euros), o Oura Ring 5, também numa faixa de preço semelhante, o Fitbit Air, disponível por cerca de 100 dólares, e o Whoop MG, que exige uma subscrição anual de 199 dólares (264 euros) para acesso às suas funcionalidades.

Apple Watch destacou-se na monitorização do sono

Para testar a fiabilidade dos dados recolhidos pelos diferentes dispositivos, Nguyen participou num estudo clínico do sono realizado pelo Stanford Health Care Sleep Medicine Center.

Os resultados mostraram que o Apple Watch Series 11 foi o equipamento que mais se aproximou das medições obtidas em ambiente laboratorial. O relógio registou exatamente a mesma duração de sono identificada pelos especialistas, com 6 horas e 52 minutos, além de apresentar uma análise das diferentes fases do sono bastante alinhada com os resultados clínicos.

O Fitbit Air ficou logo atrás nesta categoria, enquanto o Oura Ring apresentou um desempenho menos consistente.

Precisão também convenceu na atividade física

A comparação não se limitou ao sono. A jornalista colocou igualmente os dispositivos à prova em diferentes cenários de atividade física, incluindo um passeio de bicicleta em terreno irregular e uma caminhada descontraída com um carrinho de bebé.

Segundo a análise, o Apple Watch manteve uma monitorização fiável da frequência cardíaca ao longo destas atividades. O Whoop conseguiu alcançar resultados semelhantes apenas quando o sensor foi utilizado no bíceps. Já o Fitbit Air e o Oura Ring demonstraram maiores dificuldades durante momentos de esforço mais intenso.

De acordo com o artigo, o relógio da Apple foi o único equipamento a apresentar um desempenho sólido e consistente em praticamente todos os testes realizados.

Outro dos aspetos destacados foi o facto de o Apple Watch disponibilizar métricas e informações detalhadas sem obrigar os utilizadores a pagar uma subscrição adicional.

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