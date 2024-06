Qual a operadora que tem a eletricidade mais barata? E gás?

Nos dias que correm, a fatura da eletricidade e do gás têm um forte peso na carteira das portuguesas. Felizmente existem vários operadores e até várias campanhas. Saiba qual a operadora de eletricidade e gás (ou serviços conjuntos) que melhores preços tem para si.

Simulador da ERSE: Poupe na eletricidade e gás

O simulador da ERSE compara os preços das ofertas comerciais de eletricidade e gás natural, ajudando o consumidor na escolha do seu comercializador. Além disso, inclui todas as ofertas do mercado liberalizado em Portugal Continental para as seguintes características:

Eletricidade : potências contratadas até 41,4 kVA.

Gás Natural : consumos anuais até 10 000 m3.

O consumidor ao filtrar os resultados obtidos na sua simulação pela opção "Menor oferta do comercializador". Esta funcionalidade encontra-se no menu lateral esquerdo.

Aí consegue visualizar a oferta mais barata de cada um dos comercializadores, facilitando a comparação dos vários comercializadores.

Face às centenas de ofertas disponíveis, este filtro pretende ajudar os consumidores a “afinar” a sua pesquisa.

Simulador de eletricidade e gás