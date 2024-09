Qual o país onde a Apple vende o iPhone 16 mais barato?

A Apple apresentou esta semana a nova série do iPhone 16 aos consumidores no seu evento “It’s Glowtime”. Os novos modelos, que chamam a atenção com as suas características, estão a ser o toma principal no universo da tecnologia. Então, qual o país que tem o iPhone 16 mais barato? E em que posição está Portugal?

Onde a Apple vende o iPhone 16 mais barato?

Quando olhamos para os países onde é vendido o iPhone 16 mais barato, vemos a terra natal da Apple, os Estados Unidos, em primeiro lugar. Aqui, o novo smartphone da Apple é vendido por 799 dólares. Segue-se na lista o Canadá e a China com 829 e 842 dólares.

A lista continua e temos o Japão da Ásia em quarto lugar, seguido por Hong Kong numa localização próxima. A seguir, temos a Malásia, os Emirados Árabes Unidos, a Austrália e Taiwan também colocados entre os 10 primeiros da lista dos países onde o iPhone 16 tem um preço menor.

Posição País Preço (dólares) 1 EUA 799 2 Canadá 829,5 3 China 842,6 4 Japão 882,42 5 Hong Kong 884,57 6 Tailândia 885,62 7 Malásia 923,56 8 Emirados Árabes Unidos 925,4 9 Austrália 928,25 10 Taiwan 928,79 11 Coreia do Sul 931,69 12 Vietname 936,17 13 Índia 951,42 14 Nova Zelândia 977,87 15 Filipinas 981,04

Importa notar que o preço que a Apple pratica no iPhone nos EUA tem diferenças face à maioria dos restantes países. Apesar de ser o valor real, este terá de ser comprado através de um operador, o que pode tornar os preços mais reduzidos, com a subsidiação.

Em que posição está Portugal na lista?

Portugal está nesta lista, mas longe do topo, 34° lugar. Do que é revelado, o iPhone 16 custa no nosso país um valor de 989 euros, o que o coloca numa posição entre a Itália (33°) e a Noruega (35°).

O Brasil está numa posição mais baixa, com o novo smartphone da Apple a custar no país 1,248 euros (R$ 7.799).

Esta lista mostra, mais uma vez, a grande discrepância que existe nos preços do iPhone nos diversos países. A Apple tenta manter o preço uniforme, mas os diferentes valores de impostos e outros valores associados criam esta diferença, que em muitos casos é elevada, com valores de mais de 1000 dólares entre países.