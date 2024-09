Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2: Qual deve comprar?

A Apple apresentou um novo Apple Watch Series 10 carregado de novidades. Já no que toca ao Ultra 2, pelas suas características, a empresa entendeu que não havia necessidade de lhe mexer, fora dar-lhe uma nova cor, visto ser poderoso quanto baste para suportar o que aí vem. Mas, então, qual será a melhor opção atualmente?

O Apple Watch Series 10 traz atualizações significativas em relação ao seu antecessor. No entanto, a Apple não deu o mesmo amor ao Apple Watch Ultra este ano. Em vez de um Ultra de terceira geração, a Apple revelou apenas um novo acabamento em titânio preto para o Apple Watch Ultra 2. Isso faz uma comparação incomum - Apple Watch Series 10 versus Apple Watch Ultra 2 - uma proposta intrigante.

O Apple Watch Series 10 “normal” aproxima-se mais do que nunca do seu irmão Ultra robusto. Mas entre os dois, qual é a escolha certa para si?

Qual será a melhor proposta, o Apple Watch Series 10 ou o Ultra 2?

O Apple Watch Series 10 chega um ano após a estreia da segunda geração do Ultra. Só isso já lhe dá uma grande vantagem no papel. No entanto, o smartwatch robusto da Apple ainda pode se manter, graças aos seus impressionantes internos e folha de especificações. Ambos os relógios são caros, mas há uma grande diferença!

Apple Watch Ultra 2 - 909 euros

- 909 euros Apple Watch Series 10 caixa alumínio : 42 mm - 459 euros 46 mm - 489 euros

Ok, aqui a questão começa a ficar mais complicada, até porque o preço, para o bolso dos portugueses, é sempre o primeiro fator a ter em conta. Mas vamos ao resto.

Na nossa comparação entre o Apple Watch Series 10 e o Apple Watch Ultra 2, colocámos frente a frente os dois melhores smartwatches da Apple.

Design: O Apple Watch Series 10 é o “mais fino e o maior de sempre"

Apple Watch Series 10 : Dois tamanhos de caixa: 42 mm (42 mm x 36 mm x 9,7 mm) e 46 mm (46 mm x 39 mm x 9,7 mm); Duas opções de caixa: alumínio (29,3 gramas para 42 mm, 34,4 gramas para 46 mm) e um titânio mais pesado (35,3 gramas para 42 mm, 41,7 gramas para 46 mm); Resistente ao pó IP6X; Resistente à água 50M; Altifalante único; Microfone com isolamento de voz.

Apple Watch Ultra 2 : Caixa de titânio de tamanho único (49 mm x 44 mm x 14,4 mm, 61,4 a 61,8 gramas); IP6X resistente ao pó; 100M resistente à água; Certificação EN13319 para mergulho; Altifalantes duplos; Conjunto de três microfones; Testado segundo a norma MIL-STD 810H; Botão Ação personalizável.

O Apple Watch Series 10 tem um design mais elegante e menos robusto do que o Apple Watch Ultra. Também é visivelmente mais fino, com 9,7 mm, em comparação com os 14,4 mm do Ultra 2. No entanto, esta abordagem implica compromissos. O Series 10 vem apenas com um único altifalante e é resistente à água a 50M.

O Apple Watch Ultra, maior e mais volumoso, é resistente à água a 100 metros, tem altifalantes duplos e está em conformidade com a certificação EN13319. Esta última garante que pode usar o relógio durante o mergulho. Outra vantagem da caixa volumosa do Apple Watch Ultra é um botão de ação laranja brilhante e personalizável, que pode ser definido para abrir aplicações de terceiros ou exercícios personalizados.

É importante referir que nesta versão da Series 10, a Apple substituiu a linha das caixas em aço inoxidável por titânio. Ambas as variantes apresentam uma parte traseira em metal e cristal de safira e vêm em várias opções de cores. As de alumínio vêm em prateado, ouro rosa e um novo preto azeviche.

Os modelos em titânio estão disponíveis em natural, dourado e ardósia. Quanto ao Apple Watch Ultra 2 de 49 mm, vem em duas opções de cor: titânio natural e um novo acabamento em titânio preto acetinado.

Ecrã: O Apple Watch Ultra é mais brilhante

Apple Watch Series 10 : 989 mm2 (42 mm) ou 1.220 mm2 (46 mm); ecrã Retina LTPO3 sempre ligado, com brilho máximo até 2.000 nits e 1 nit de brilho mínimo.

: Apple Watch Ultra 2 : 1.185 mm2; ecrã Retina LPTO2 sempre ligado, com brilho máximo até 3.000 nits, e 1 nit de brilho mínimo.

O Apple Watch Series 10 de 46 mm tem um ecrã ligeiramente maior do que o Apple Watch Ultra 2. No entanto, a diferença não é suficientemente grande para beneficiar a utilização diária. Apesar dos ecrãs de tamanho semelhante, o painel do Apple Watch Ultra 2 pode atingir um pico de brilho de 3.000 nits muito mais elevado.

A Apple diz que o painel do smartwatch Series 10 é até 40% mais brilhante quando visto em determinados ângulos. No entanto, sob luz solar direta e intensa, o ecrã mais brilhante do Ultra deve ser mais fácil de ver. Os dois painéis OLED são iguais noutras áreas: 1-nit de brilho mínimo e ecrã Retina sempre ligado.

Processadores, armazenamento e conetividade: aqui, quem ganha?

Apple Watch Series 10 : SiP S10 de 64 bits; chip sem fios W3 Apple; chip Ultra Wideband de segunda geração; Motor neuronal de quatro núcleos; 64 GB de armazenamento; Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, LTE e UMTS; GPS L1.

: Apple Watch Ultra 2 : SiP S9 de 64 bits; Chip sem fios W3 da Apple; Chip Ultra Wideband de segunda geração; Motor neuronal de quatro núcleos; 64 GB de armazenamento; Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, LTE e UMTS; GPS de dupla frequência L1 e L5.

O Apple Watch Series 10 utiliza um novo SiP S10 em comparação com o SiP S9 do Ultra 2. No entanto, o primeiro não traz melhorias notáveis de desempenho ou eficiência. Mesmo que existam algumas, aparentemente não são suficientemente grandes para que a Apple as revele oficialmente.

Portanto, tirando aqui o System in Package (SiP), em quase todos os outros aspetos, os dois smartwatches são iguais. Incluem o mesmo chip Ultra Wideband, um Motor nuronal de quatro núcleos, a mesma quantidade de armazenamento e opções de conetividade quase idênticas. O Apple Watch Ultra 2 adiciona GPS de precisão de dupla frequência, permitindo uma captura de dados GPS mais rápida e precisa. Esta funcionalidade só se revela útil em caminhadas ou outros desportos de aventura. Caso contrário, os dois relógios proporcionarão a mesma experiência.

E ao nível dos sensores?

Apple Watch Series 10 : Acelerómetro de alta amplitude G; Giroscópio altamente dinâmico; Sensor de temperatura da água; Altímetro sempre ligado; Medidor de profundidade e aplicação Profundidade, aplicação Marés, pontos de passagem da bússola, gesto de duplo toque, Apple Pay.

: Apple Watch Ultra 2 : Acelerómetro de alta amplitude térmica; Giroscópio altamente dinâmico; Sensor de temperatura da água; Altímetro sempre ligado com maior amplitude de funcionamento; Medidor de profundidade e aplicação Profundidade, aplicação Marés, sirene, pontos de passagem da bússola, gesto de duplo toque, Apple Pay.

Ambos os modelos de Apple Watch têm praticamente o mesmo conjunto de sensores e funcionalidades. Para além do botão de ação do Ultra, existem apenas duas grandes diferenças. O Apple Watch Ultra possui um altímetro superior com uma gama de funcionamento mais elevada de 500 m a 9000 m. Além disso, o relógio robusto vem com uma sirene, capaz de emitir um som contínuo e agudo que pode ser ouvido até 180 metros de distância.

Características de saúde e segurança

Apple Watch Series 10 : ECG, sensor ótico de frequência cardíaca de terceira geração; Monitorização do ciclo com estimativas de ovulação; Monitorização da temperatura do pulso durante o sono; Deteção de apneia do sono; Aplicação Sinais vitais; Medição de carga de treino; Chamadas de emergência internacionais; SOS de emergência.

: Apple Watch Ultra 2 : ECG; Sensor ótico de frequência cardíaca de terceira geração; Monitorização do ciclo com estimativas de ovulação; Monitorização da temperatura do pulso durante o sono; Deteção de apneia do sono; Aplicação Sinais vitais; Medição de carga de treino; Chamadas de emergência internacionais; SOS de emergência.

Independentemente do Apple Watch que escolher, beneficiará do mesmo conjunto de funcionalidades de saúde e segurança. Tem a função ECG para eletrocardiogramas, um sensor ótico de frequência cardíaca, monitorização de ciclos, temperatura do pulso durante o sono e deteção de apneia do sono.

Ambos os smartwatches vêm com a funcionalidade SOS de emergência que garante que pode contactar os serviços de emergência durante uma situação de risco de vida.

Autonomia da bateria: Apple Watch Ultra 2 bate o Apple Watch Series 10 com folga

Apple Watch Series 10 : Até 18 horas (até 36 horas no modo de baixo consumo); Carregamento rápido (zero a 80% em 30 minutos).

: Apple Watch Ultra 2 : Até 36 horas (até 72 horas no modo de baixo consumo); Carregamento rápido (zero a 80% em 60 minutos).

: Até 36 horas (até 72 horas no modo de baixo consumo);

Quando se trata de duração da bateria, o Apple Watch Ultra 2 tem uma grande vantagem em relação ao Apple Watch Series 10. Os dados oficiais da Apple mostram que o robusto Ultra tem o dobro da duração da bateria do Series 10. Utilizando o modo de baixo consumo, é possível prolongar a duração da bateria até três dias. O Apple Watch Series 10 tem uma duração de 18 horas em utilização normal.

O tempo de funcionamento mais longo do Ultra resulta da sua bateria maior. Mas há uma desvantagem. Apesar do suporte de carregamento rápido, o Apple Watch Ultra 2 leva uma hora para ir de zero a 80%. Em comparação, o Apple Watch Series 10 pode carregar até 80% em apenas 30 minutos. Isto deve mais do que compensar a duração mais curta da bateria na maioria dos casos.

Preço

Apple Watch Series 10 : Os modelos de alumínio com GPS custam a partir de 459€ e 489€ (46mm); 120 euros extra para ligação cellular; Os modelos de titânio custam a partir de 809€ (42mm) e 859€ (46mm). Os preços sobem com certas opções de braceletes do Apple Watch.

: Apple Watch Ultra 2 : Começa nos 909€, mas vem com ligação cellular; O preço aumenta com determinadas opções de braceletes do Apple Watch.

Tal como referimos no início do texto, existe uma grande diferença de preços entre o Apple Watch Series 10 e o Ultra 2. Basicamente, o novo começa por ser 50% mais barato do que o Ultra 2. Claro que, se o utilizador preferir a caixa em titânio, tal como o Ultra 2, os preços começam a ficar mais nivelados.

Então, qual será a escolha certa?

Aqui é que está a granbde questão. Pois se o principal vetor for o preço, nem olhe para trás. O novo Series 10 está fantástico e serve praticamente para todos os utilizadores, salvo exceções de algumas que possamq uerer um computador de mergulho mais apurado e uma ou outra opção mais "excentrica".

Se a ideia é ter o que dura mais e oferece mais opções, então, como temos visto, o Apple Watch Ultra 2, agora ainda mais bonito, é a opção que preenche o seu pulso. Na verdade e como temos também vistom com tudo oq ue oferece ainda é dos mais cotados do mercado, havendo só alguns mais dedicados ao desporto intensivo que podem bater este gadget da Apple. Fora isso, o Apple Watch Ultra 2 é o melhor smartwatch que o dinheiro pode comprar.