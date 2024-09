Ameaças são cada vez mais direcionadas às organizações de OT

Quase um terço (31%) das organizações de tecnologia operacional (OT) reportaram mais de seis intrusões no último ano, um aumento de 11% em relação às intrusões registadas em 2023.

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, apresentou o seu relatório global 2024 State of Operational Technology and Cybersecurity.

Os resultados ilustram o estado atual da segurança da tecnologia operacional (OT) e destacam as oportunidades de melhoria para as organizações se protegerem de um cenário de ameaças IT/OT em constante expansão. Além das tendências e das perceções que afetam as organizações de OT, o relatório revela as melhores práticas para ajudar as equipas de segurança IT e OT a proteger melhor os seus ambientes.

Principais conclusões do inquérito global

Ataques cibernéticos que comprometem os sistemas OT estão a aumentar

Organizações registaram um elevado número de intrusões nos últimos 12 meses

Métodos de deteção não estão a acompanhar o ritmo das ameaças atuais

A responsabilidade pela cibersegurança de OT está a subir para o nível da liderança executiva

O relatório global 2024 State of Operational Technology and Cybersecurity da Fortinet disponibiliza às organizações medidas adicionáveis para melhorar a sua postura de segurança. Para enfrentarem os desafios de segurança de OT, as organizações podem adotar as seguintes práticas recomendadas:

Implementar segmentação

Estabelecer visibilidade e controlos de compensação para ativos de OT

Integrar OT nas operações de segurança e no planeamento de resposta a incidentes

Adotar serviços de inteligência e segurança específicos de OT

Considerar uma abordagem de plataforma para a arquitetura de segurança gera

Relatório 2024 State of Operational Technology and Cybersecurity da Fortinet é baseado em dados de uma pesquisa global realizada com mais de 550 profissionais de OT, conduzida por uma empresa especializada.