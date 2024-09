Dica: como espelhar o ecrã do seu iPhone para um computador Windows

Espelhar o ecrã do seu iPhone para um computador Windows pode ser útil em várias situações, desde apresentações profissionais até simples partilhas com os seus amigos. Uma das soluções eficazes para realizar esta tarefa é através da aplicação AweSun. Mostramos-lhe hoje como usá-la.

Instale a AweSun em ambos os dispositivos

Os passos pormenorizados são apresentados abaixo:

1. Clique aqui para instalar a AweSun no seu iPhone.

2. Clique aqui para instalar a AweSun no seu computador Windows.

Faça Login ou registe-se

1. Introduza o e-mail e a palavra-passe da AweSun para iniciar sessão em ambos os lados. Se não tiver uma conta, registe-se.

Espelhe o ecrã do seu iPhone no seu computador Windows

1. Depois de iniciar sessão com êxito em ambos os dispositivos, do lado do iPhone vá até à aba "Connect" e clique em "Screen mirroring".

2. Aparecer-lhe-á um dialog de confirmação. Aqui, clique em "Agree".

3. Finalmente, clique em "Iniciar difusão".

Depois, aparecerá no seu iPhone o ID do dispositivo e um código que terá de usar na app do Windows:

4. No Windows, clique em "Assistência remota", e na aba "Controle do dispositivo remoto" insira os dados apresentados no iPhone. Quando pronto, clique em "Conectar".

Aproveite a magia da tecnologia

Após a ligação bem sucedida, pode visualizar o ecrã do iPhone no seu computador Windows.

É de salientar que pode ligar-se a vários smartphones ao mesmo tempo!

