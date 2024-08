iPhone 16: suposta fuga de informação da nova cor era falsa. O “leaker” estava aborrecido!

A fonte anónima que divulgou o convite para o evento da Apple, que anunciava uma nova cor no iPhone 16, revela que é falso: “Estava aborrecido”. Isto é um aviso à navegação: só é válido quando a Apple anuncia!

A cor que era, mas que afinal não existe no iOS 16

Aqui está uma lição sobre como tratar sempre as fugas de informação: sempre com desconfiança!

Recentemente, circulou pela web um convite para o evento da Apple e que sugeria um possível iPhone em bronze. A suposta confirmação... afinal está confirmado como falso.

É verdade que o convite correu a internet do mundo, com as pessoas a perguntarem-se se o seu curioso esquema de cores indicava uma nova tonalidade de iPhone.

Não é fácil separar o trigo do joio, mas temos de deixar SEMPRE a última palavra para a Apple, Nada é oficial, até ser a Apple a anunciar, como tantas vezes já referimos aqui no Pplware.

Claro que agora, com auxílio da inteligência artificial, é mais simples, rápido e eficaz criar informações falsas, coladas a indícios até fidedignos.

As ferramentas modernas de IA tornaram muito mais fácil a criação de imagens enganadoras. Felizmente, este foi apenas um caso de diversão relativamente inofensiva.

Contudo, a Apple tem tipo uma mão pesada a estes leakers e poderá, num futuro próximo, ter ainda uma ação judicial mais aguerrida, por conta de informação que possam desvirtuar a sua ação no mercado.

O convite pode ter sido falso, mas o evento continua a ser muito real. Teremos o nosso primeiro olhar oficial sobre o próximo iPhone 16, que deverá suportar o Apple Intelligence em todos os modelos, ao contrário do atual iPhone 15.

No entanto, o altamente confiável insider Apple da Bloomberg, Mark Gurman, afirmou recentemente que o Apple Intelligence é inferior ao Gemini da Google.