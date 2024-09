Incêndios: como está a qualidade do AR na sua zona?

Portugal está a viver um momento muito difícil por causa dos incêndios que não dão tréguas aos bombeiros e às populações afetadas. Por estes dias, a qualidade do ar não será certamente a melhor. Saiba como está na sua zona.

Em Portugal, há um serviço que monitoriza a qualidade do ar. Essa informação pode ser consultada no portal da Agência Portuguesa do Ambiente (QualAR - Qualidade do AR (apambiente.pt)) ou na App QualAr.

A poluição do ar é provocada por uma mistura de substâncias químicas, lançadas no ar ou resultantes de reações químicas, que alteram o que seria a constituição natural da atmosfera.

Estas substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacto na qualidade do ar, consoante a sua composição química, concentração na massa de ar em causa e condições meteorológicas. Assim, por exemplo, a existência de ventos fortes ou chuvas poderão dispersar os poluentes, ao passo que a presença de luz solar poderá acentuar os seus efeitos negativos.

Com os incêndios que assolam Portugal, a qualidade do ar também não é a melhor. O fumo dos vários incêndios florestais que lavram em Portugal já é visto do Espaço, como mostra um satélite da NASA.

QualAR - Qualidade do AR na sua zona

Acedendo ao portal QualAr, é possível saber de imediato a qualidade do ar numa determinada zona. O utilizador pode ver ainda um histórico diário, mensal e anual por zona. Pode escolher a estação e tipo de estação, assim como o tipo de área.

A avaliação nas zonas e aglomerações do país, é efetuada recorrendo a redes de Medição da Qualidade do Ar, constituídas por estações de monitorização da qualidade do ar (EMQAr), geridas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da região onde se inserem e pelas Direções Regionais do Ambiente dos Açores e Madeira (DRA).

Os dados medidos em contínuo nas diversas estações são transmitidos, em tempo quase real, para concentradores regionais e destes para o sistema central de informação que está assente na base de dados QualAr, sediada na Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.) e posteriormente disponibilizados ao público através do seu portal. As apps móveis estão disponíveis aqui.

QualAR