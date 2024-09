A melodia do futebol de EA SPORTS FC 25

EA SPORTS FC 25 encontra-se a pouco menos de um mês para o lançamento e muitos jogadores já se encontram a contar os minutos para o momento. Enquanto não chega o jogo, podemos já ir descortinando qual a sua banda sonora. Venham conhecê-l.

Falta pouco menos de 1 mês. Menos de 1 mês para o lançamento que muitos milhares de jogadores aguardam: EA SPORTS FC 25.

Toda a emoção e excitação do segundo sucessor da série FIFA, estará de volta em breve e a EA SPORTS decidiu revelar recentemente qual a banda sonora do jogo. Segundo o que foi comunicado, e banda sonora do EA SPORTS FC 25 apresenta 117 músicas de artistas de 27 países, incluindo Billie Eilish, Fred again.., Ice Spice, Charli xcx, Glass Animals, J Balvin, JUMADIBA, Obongjayar e muitos mais.

Tal como sempre nos habituou, a EA SPORTS encontra-se novamente a apostar forte e em grande!

Desde que a banda sonora foi introduzida pela primeira vez em 1997, tornou-se um momento cultural no calendário musical e serviu de plataforma para muitos artistas cujas carreiras descolaram depois de se apresentarem no videojogo. Para dar continuidade ao ímpeto da banda sonora do ano passado, que explorou uma riqueza de artistas internacionais, a playlist do FC 25 destaca uma gama eclética de géneros, incluindo a fusão pop experimental árabe-latina de Elyanna; o "futuro funk do gueto" do sul-africano Moonchild Sanelly e a tradicional música Palanque do grupo afro-colombiano Kombilesa Mi e a síntese do rap urbano.

A lista de canções também apresenta uma variedade de novidades internacionais, de Disclosure e Ice Spice a Kasabian, além de artistas superstar, incluindo Billie Eilish, duas vezes vencedora do Oscar; Príncipe do Reggaeton J Balvin; O superprodutor britânico Fred again.; Charli xcx, cujo aclamado álbum "Brat" inspirou uma tendência este verão como personalidade cultural; o rapper japonês JUMADIBA; o inigualável artista afrobeat Obongjayar; as artistas espanholas Hinds e a célebre revivalista da selva Nia Archives. Uma música inédita do rapper polaco MATA, que contou com o EA SPORTS FC no seu videoclipe, também estará na banda sonora.

"FC 25 é uma celebração global da nova música que apaga fronteiras, abraça vários géneros e oferece várias surpresas", disse Steve Schnur, Executivo Mundial e Presidente de Música da Electronic Arts. "A equipa da EA Music passou quase um ano a fazer a curadoria de uma banda sonora épica que definirá o som da próxima temporada e elevará o espírito do videojogo como nunca."

A banda sonora do FC 25 inclui várias músicas inéditas que devem ser lançadas ainda este ano, incluindo uma canção dos Headliners Glastonbury e a sexta banda mais premiada de todos os tempos, Coldplay. Duas canções inéditas de Delfina Dib – uma artista argentina cuja música reflete a diversidade das suas raízes libanesas e hispano-italianas – também estarão presentes no FC 25. Outras músicas inéditas virão de FKA Twigs, indicada ao Mercury Prize, e dos platinados artistas Galeses, Catfish and the Bottlemen.

A lenda do reggaeton J Balvin disse: "É incrível ser apresentado num videojogo tão icônico. Ter a minha música a fazer parte da banda sonora do FC 25 e partilhar esta honra com tantos outros artistas globais talentosos é algo que nunca vou esquecer. Mal posso esperar para experimentar tudo quando jogar FC 25."

Delfina Dib, recém-saída do lançamento do ano passado do seu álbum de estreia 'Direto al Cora', disse: "Há tantos artistas globais incríveis na banda sonora do FC 25 e é realmente incrível que duas das minhas músicas tenham sido incluídas este ano. A cada ano a tracklist torna-se mais e mais internacional e estar ao lado de alguns dos meus heróis é um sonho tornado realidade."

Entretanto, a EA SPORTS continua a trabalhar com o Spotify (desde há três anos), para dar vida a esta banda sonora e dar aos fãs ainda mais acesso às suas canções favoritas do FC. A colaboração entre a EA SPORTS e o Spotify visa trazer aos fãs o melhor do futebol e da música ano após ano, jogo após jogo. Ouve a banda sonora completa do EA SPORTS FC 25 no Spotify aqu, e na maioria das plataformas de streaming.