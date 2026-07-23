Só precisa do iPad para usar o WhatsApp e há novidades no Android Auto

A forma como os utilizadores comunicam está em constante mudança, deixando de estar confinada apenas ao ecrã do smartphone. O WhatsApp mostra isso com a novidade revelada. Já se pode usar apenas o iPad para usar esta ferramenta, com outras novidades a chegarem aos automóveis e ao PDF.

Para acompanhar esta dinâmica multiplataforma, o WhatsApp iniciou a distribuição de um novo pacote de atualizações. O foco principal é a integração fluida com diferentes dispositivos e serviços, garantindo que a aplicação está disponível em qualquer ambiente.

A tão aguardada independência no iPad

Uma das alterações de maior impacto afeta diretamente o ecossistema da Apple. Desde o lançamento da versão para iPad, a comunidade exigia uma forma de utilizar o serviço sem a obrigatoriedade de o vincular previamente a um telemóvel. Essa barreira técnica foi finalmente eliminada. Agora, é possível efetuar o registo e a configuração de uma conta de raiz diretamente na aplicação do tablet, garantindo total autonomia a este equipamento.

Comunicações seguras e renovadas ao volante

A pensar nas deslocações diárias, a plataforma da Meta reformulou por completo a sua integração nos veículos. As interfaces desenhadas para o CarPlay e para o Android Auto receberam uma atualização profunda, focada na usabilidade.

Os condutores passam a beneficiar de uma experiência otimizada onde conseguem ouvir e ditar respostas a mensagens, iniciar chamadas ou aceder ao histórico de conversas do WhatsApp. Todo o processo é executado em modo mãos-livres através do ecrã do carro, promovendo uma condução mais segura e conectada.

Mais produtividade no PC e partilha musical

As inovações estendem-se às versões web e desktop do WhatsApp com ganhos claros na gestão de documentos. Através de uma parceria com a Adobe Acrobat, os ficheiros PDF podem agora ser abertos e alvo de edições simples, como anotações ou destaques, diretamente nas janelas de chat. Esta alteração dispensa o descarregamento prévio dos documentos, agilizando o trabalho.

A componente social do serviço recebeu um reforço interessante. Os utilizadores ganharam a capacidade de partilhar os temas que estão a ouvir no Spotify ou na Apple Music diretamente nas atualizações de Estado. A funcionalidade exige apenas alguns toques no ecrã e promete tornar a partilha de interesses mais pessoal e imediata.