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VPN é culpada do que o utilizador faz? Tribunal da União Europeia responde

· Internet 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. jubilado says:
    23 de Julho de 2026 às 08:54

    Assim como se uma empresa for hackeada não se pode responsabilizar a operadora de internet mas sim a empresa que não tinha firewall, pex.

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    23 de Julho de 2026 às 10:44

    Vamos responsabilizar o fabricante de facas de cozinha por alguém ter cometido um assassinato com uma faca, ou ir atrás de um fabricante de cordas de estendal porque alguém foi estrangulado com uma.
    Então não podíamos comprar sequer um pc ou um tablet, pode sempre ser usado para cometer um crime.

    Responder
  3. Andre says:
    23 de Julho de 2026 às 11:14

    Se um alien de um planeta desconhecido aceder por meios tecnológicos a obras que estão protegidas por direitos de autor no seu planeta, o site que não bloqueou devidamente o tráfego de um planeta que eles nem sabiam que existia é que é o culpado.

    Responder

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