Apple Watch volta a salvar uma vida: queda em trilho ativou automaticamente o socorro

A Apple voltou a destacar um caso real em que o Apple Watch foi determinante para salvar uma vida. A empresa partilhou um novo vídeo onde mostra como as funcionalidades Deteção de Queda e SOS de Emergência permitiram o rápido resgate de um ciclista de montanha que ficou inconsciente após um violento acidente.

Uma queda grave e um pedido de ajuda automático

O protagonista da história chama-se Phil e sofreu um acidente enquanto fazia um percurso de BTT com os filhos. Após calcular mal um salto, caiu violentamente, fraturando a clavícula e sete costelas. O impacto foi tão forte que Phil perdeu os sentidos.

Sem capacidade para pedir ajuda, foi o Apple Watch a assumir essa responsabilidade. Ao detetar uma queda grave e verificar que o utilizador permanecia imóvel, o relógio acionou automaticamente o SOS de Emergência, contactando os serviços de socorro e partilhando a localização exata do acidente.

Graças a essa informação, os bombeiros conseguiram localizar rapidamente o ciclista e transportá-lo para o hospital, onde permaneceu internado durante uma semana.

Apple reforça as funcionalidades de segurança

O vídeo agora divulgado faz parte da estratégia da Apple para demonstrar a importância das funcionalidades de segurança presentes no Apple Watch.

Nos últimos anos, a empresa tem apresentado diversos testemunhos de utilizadores cujas vidas foram salvas graças a funcionalidades como:

Segundo a Apple, estas tecnologias foram concebidas para funcionar de forma totalmente automática quando o utilizador não consegue responder.

Como funciona a Deteção de Queda?

A funcionalidade está disponível no Apple Watch SE e em modelos posteriores, bem como no Apple Watch Series 4 ou superior e em todas as versões do Apple Watch Ultra.

Quando o relógio deteta uma queda grave, emite um alerta sonoro e vibra no pulso, permitindo ao utilizador indicar que está bem ou contactar os serviços de emergência.

Se não existir qualquer resposta e o relógio detetar que a pessoa permanece imóvel durante cerca de um minuto, inicia automaticamente uma chamada para os serviços de emergência e envia também a localização aos contactos de emergência previamente definidos.

Este é mais um entre os muitos casos que demonstram como um dispositivo originalmente pensado para monitorizar atividade física e saúde pode, em situações críticas, fazer a diferença entre a vida e a morte.