Apple Watch Series 10 poderá detetar apneia do sono. Também novos problemas cardíacos

Estamos a poucas horas do lançamento do novo Apple Watch 10. Com ele, a empresa de Cupertino trará mais tecnologia, com suporte do watchOS 11. Segundo os rumores, o novo smartwatch virá equipado com novos sensores que conseguirão detetar a apneia do sono, além de um conjunto novo de dados cardíacos. Mas há mais!

Apple Watch Series 10 com melhor ECG

De acordo com fontes credíveis, mas ainda assim na órbita do rumor, o Apple Watch Series 10 terá mais do que apenas ecrãs maiores. Quer isto dizer que referem um sensor de ECG/frequência cardíaca atualizado que irá desbloquear novas funcionalidades e fornecer resultados mais precisos.

Uma dessas caraterísticas é a deteção da apneia do sono, que foi relatada pela Bloomberg no dia de ontem.

A apneia do sono é um distúrbio em que a respiração para e começa repetidamente enquanto se dorme. O Apple Watch Series 10 será capaz de identificar quando o utilizador tem apneia do sono com base no recurso de monitorização do sono.

Semelhante ao que acontece com a nova aplicação Sinais Vitais no watchOS 11, os utilizadores terão que usar o Apple Watch ao dormir durante alguns dias antes de obter um diagnóstico de apneia do sono.

Também há rumores que referem uma mudança da Apple no processamento dos dados de saúde recolhidos por estes sensores. Isto inclui a utilização de novos algoritmos na aplicação Saúde do iPhone para procurar fibrilhação auricular, em vez de o fazer no próprio Apple Watch.

Como será de esperar, o Apple Watch Ultra 3 deverá receber as mesmas melhorias.

Ecrãs maiores e novos mostradores

Relatórios anteriores já sugeriram que os novos modelos da série Apple Watch serão maiores, e as nossas fontes também corroboram este facto com mais detalhes.

O novo modelo mais pequeno tem uma resolução superior à do Apple Watch de 41 mm, mas ligeiramente inferior à do Apple Watch de 45 mm. No caso do novo modelo maior, a resolução é semelhante à do Apple Watch Ultra de 49 mm, mas também ligeiramente mais pequena.

Isto leva-nos a crer que o Apple Watch Series 10 estará disponível nos tamanhos 44mm e 48mm.

Para tirar partido dos novos ecrãs, a Apple vai introduzir novos mostradores de relógio. Entre eles está o “Reflections”, um mostrador de relógio que reage à luz ambiente. Há também um novo mostrador de relógio Hermès chamado “Regatta”, que foi criado a pensar na competição desportiva de vela com o mesmo nome e que permitirá aos utilizadores iniciar facilmente um temporizador a partir dele.

Curiosamente, também ouvimos dizer que a Apple vai disponibilizar este novo mostrador de relógio Hermès para o Apple Watch Ultra, o que pode ser uma pista de que haverá, pela primeira vez, braceletes Hermès concebidas especificamente para o Apple Watch Ultra. A Apple também vai adicionar uma nova complicação para mostrar informações sobre as marés.

Apple Watch Series 10 com maior resistência à água

Outra característica que poderá ser melhorada é a resistência à água. Atualmente, o Apple Watch Series 9 tem uma classificação de resistência à água de 50 metros e não é recomendado para atividades como o mergulho. O Apple Watch Ultra, por outro lado, pode ser submerso até 100 metros de profundidade e usado para desportos aquáticos de alta velocidade até 40 metros de profundidade.

Fontes referiram que o Apple Watch Series 10 será certificado para desportos aquáticos de alta velocidade até 20 metros de profundidade. Por isso, os modelos da Série 10 receberão a aplicação Profundidade, da Apple, atualmente exclusivo do Apple Watch Ultra.

Para além destes rumores, espera-se que o Apple Watch Series 10 tenha um design mais fino, enquanto o Apple Watch Ultra 3 manterá o mesmo design. Espera-se também que a Apple anuncie um Apple Watch SE atualizado.