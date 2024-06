Estamos a pouco mais de 2 meses da apresentação dos novos dispositivos Apple. Os rumores apontam para uma linha mais delgada de equipamentos, à imagem do que a empresa lançou no novo iPad Pro. Este "emagrecimento" trará ao Apple Watch um aspeto mais distinto, e elegante. A par disso, o relógio poderá igualmente receber um ecrã maior. E os sensores, serão os mesmos?

Apple Watch 10 - Mais fino e mais poderoso

O Apple Watch Series 10 será mais fino e terá um ecrã maior, o que lhe permitirá ter o mesmo tamanho de ecrã que o Apple Watch Ultra. Estes atributos poderão ser fazíveis, como tem os visto.

Também é verdade que os rumores de que o Apple Watch Series 10 (ou Apple Watch X) receberia seria um grande redesenho circulam há anos, mais recentemente com informações que poderá ser mais fino. Na mesma linha de retórica aparece Ming-Chi Kuo, que vem "confirmar" a afirmação de um design mais fino, mas também diz que o tamanho total do ecrã irá aumentar.

Segundo o que escreve numa publicação no seu blog, Kuo continua a dizer que o Apple Watch Series 10 aumentará os seus tamanhos de 41 mm e 45 mm para 45 mm e 49 mm.

A maior destas duas opções faria com que o ecrã normal do Apple Watch tivesse o mesmo tamanho do Apple Watch Ultra.

E sempre virá o Apple Watch Ultra 3?

Por falar nisso, o analista do mercado Apple diz agora que haverá um novo Apple Watch Ultra 3, apesar de anteriormente afirmar que não estava em desenvolvimento. Desta vez, ele diz que as especificações do novo modelo serão "praticamente as mesmas" que o existente.

Contudo, sendo "exatamente igual", ficará complicado para a Apple entusiasmar o utilizador, visto que o salto entre o Ultra 1 e o Ultra 2 já não foi de grande novidade aparente. Portanto, A não ser que haja uma cor nova, que venha equipado com sensores de medição da pressão arterial, o impacto esfumar-se-á na falta de novidade.

Kuo diz ainda que os testes de impressão 3D de componentes do Apple Watch, já divulgados anteriormente, correram bem e "melhoraram significativamente a eficiência da produção" do processo. Para além dos componentes, ele espera que a empresa de impressão 3D BLT acabe por se expandir para a produção de caixas para o Apple Watch.

Ming-Chi Kuo tem um histórico muito bom de informações sobre os planos da Apple. Ultimamente, tem tido tendência para apresentar aquilo a que por vezes chama previsões, em vez de se limitar a relatar o que aprendeu com as suas fontes na cadeia de fornecedores.

Neste caso, ele não diz que é das fontes ou que se trata de uma previsão. No entanto, o facto de detalhar os planos da BLT sugere que o seu relatório se baseia em informações das fontes.