Apple estará prestes a bater mais um recorde único de valorização no mercado

A Apple tem estado no topo do ranking das empresas mais valiosas do mercado. Com uma valorização em bolsa que não tem parado de crescer nos últimos anos, tem sido recorrente o bater de novos recordes. A mais recente previsão coloca a Apple a atingir uma valorização de 4 biliões de dólares muito em breve, sendo a primeira a atingir este valor recorde.

Apple vai bater mais um recorde único em bolsa

Espera-se que as ações da Apple subam quase 40% em 2024, aproximando a empresa de um valor de mercado de 4 biliões de dólares. A empresa, que atingiu o valor de 3,92 biliões de dólares a 27 de dezembro, só precisa de um pequeno aumento no valor das suas ações para ultrapassar este limite histórico.

Entre os principais fatores por detrás deste crescimento e do atingir a valorização de 4 biliões de dólares está o avanço da Apple na inteligência artificial. A empresa, que agiu para levar as capacidades do Apple Intelligence a quase todos os dispositivos, entrou numa “era dourada do crescimento” com estas iniciativas.

Os analistas aumentaram o preço-alvo das ações da empresa para 325 dólares, citando os esforços da Apple para integrar inteligência artificial nos seus produtos. As ações da Apple, atualmente a negociar a 253 dólares, deverão aumentar globalmente nos próximos 12 a 18 meses.

4 biliões de dólares de valorização no mercado

O analista do JPMorgan, Samik Chatterjee, afirmou que a Apple alcançou mais de dois mil milhões de utilizadores ativos a nível global em 2024 e continua a crescer graças a esta capacidade. Chatterjee afirmou que os investimentos em serviços são também importantes para o sucesso da empresa.

A Microsoft e a Nvidia, os concorrentes mais próximos da Apple, também beneficiam dos desenvolvimentos na inteligência artificial. Mas ficaram para trás, com avaliações de 3,26 biliões de dólares e 3,43 biliões de dólares, respetivamente. Os analistas acreditam que a vantagem a longo prazo da Apple reside na sua capacidade de controlar o hardware e o software.

Com esta nova meta a ser prestes a ser atingida, a Apple volta a mostrar a sua posição única no mercado. Revela ainda a aposta dos investidores na empresa é elevada e que esperam que as novidades que foram apresentadas vão dar ainda mais aos utilizadores, fazendo crescer o que tem para oferecer.