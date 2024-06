Finalmente: watchOS 11 para Apple Watch vai trazer a funcionalidade prometida há anos

Temos referido que está na hora da Apple dar um salto tecnológico maior nas suas ofertas nos vestíveis e não só. E, segundo informações, estará a caminho do watchOS 11 aquela funcionalidade prometida há anos. O problema é que vai ser necessário hardware recente, isto é, um Apple Watch Series 10.

Temos visto inúmeros rumores a apontar o caminho da Inteligência Artificial nos próximos dispositivos da Apple. A própria empresa já prometeu isso mesmo. Aliás, conta agora que o iOS 18 apresentará uma série de novos recursos de IA apelidados de 'Apple Intelligence' que certamente serão a estrela do evento WWDC 2024.

Segundo novas informações, no entanto, o watchOS 11 está surpreendentemente preparado para oferecer o seu próprio recurso altamente transformador para os utilizadores. Mas... e há sempre um mas, este recurso exigirá o novo Apple Watch a lançar no próximo outono.

watchOS 11 permitirá a gestão da pressão arterial

Quem o afirma é Mark Gurman, que deixou a seguinte informação:

A aplicação Saúde está a receber algumas atualizações, incluindo a gestão aprimorado de dados de pressão arterial - em preparação para que os futuros Apple Watches tenham deteção de hipertensão.

A gestão dos dados relativos à pressão arterial, será muito importante para os utilizadores do Apple Watch. Esta informação estará disponível na app Saúde, mas isso só será possível graças ao suporte do watchOS 11 para o próximo hardware do Apple Watch com um sensor de pressão arterial.

Portanto, segundo estas informações, a Apple está pronta para introduzir um novo sensor de saúde importante no Apple Watch Series 10 deste outono, e isso tornará a deteção de pressão arterial mais fácil e acessível do que nunca.

Apple Watch Series 10 com sensor de pressão arterial

Gurman, da Bloomberg, escreveu em novembro passado:

A adição planeada de um sensor de tensão arterial ao Apple Watch no próximo ano é uma tecnologia inovadora. No entanto, na sua primeira iteração, o sistema foi concebido apenas para informar o utilizador se a sua pressão arterial está a subir e para oferecer um diário para o utilizador anotar o que estava a acontecer quando a hipertensão ocorreu. Para evitar um potencial diagnóstico errado, a funcionalidade orientará o utilizador para falar com o seu médico ou verificar a sua pressão arterial, com uma braçadeira tradicional, que pode fornecer medições sistólicas e diastólicas exactas. Está a ser preparada uma versão futura do sistema, com capacidade para fornecer números exactos e até diagnosticar doenças relacionadas.

Atualmente, o watchOS requer um monitor de pressão arterial externo ou uma ida ao consultório médico para armazenar os seus dados de saúde. Mas no watchOS 11, com um novo modelo de Apple Watch compatível, poderá obter leituras da tensão arterial diretamente do seu relógio, sem necessidade de outro dispositivo.