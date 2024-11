iOS 18.2 beta 4 já disponível

A Apple lançou hoje o iOS 18.2 beta 4 para os programadores. Esta atualização traz algumas evoluções, mas deverá focar-se sobretudo em correções de segurança. Vamos ver o que há de novo!

A caminho da versão final... que não sairá para Portugal

O iOS 18.2 beta 4 está disponível para os programadores de testes beta com o número de compilação 22C5142a. Uma nova versão da versão beta pública será provavelmente lançada no final desta semana. Mas não para utilizadores da UE e China.

Esta nova beta está disponível para todos os iPhones capazes de executar o iOS 18. Os recursos do Apple Intelligence, é claro, ainda estão limitados ao iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e todos os modelos do iPhone 16.

O que há de novo no iOS 18.2 beta 4?

Controlo da câmara: Existe uma nova opção na aplicação Definições para desativar a opção “Exigir ecrã ligado” para o Controlo da câmara. Isto significa que pode abrir a aplicação Câmara com um simples toque, independentemente de o ecrã do iPhone 16 estar ou não ligado.

Ícones CarPlay : A Apple continua a ajustar os ícones para a próxima geração do CarPlay. Embora ainda não esteja disponível num único veículo, o iOS 18.2 beta 4 atualiza os ícones das aplicações “Multimédia” e “Clima” para a experiência CarPlay atualizada que será lançada este ano.

Alteração da aplicação Fotografias : A Apple fez uma pequena, mas notável alteração na aplicação Fotografias. No iOS 18.2 beta 4, quando toca num vídeo na aplicação Fotografias, este deixa de aumentar ou diminuir o zoom. Em vez disso, tanto a barra de progresso de vídeo quanto a visualização da galeria na parte inferior permanecem visíveis sobre o vídeo.

Personalização da aplicação de TV no iPad: No iPadOS 18.2 beta 4, a barra de navegação na aplicação TV é agora personalizável. É possível adicionar qualquer item da barra lateral à barra de separadores, incluindo canais, aplicações, secções da biblioteca e desporto.

Além destas novidades, o iOS 18.2 beta 4 traz também correções. Mais concretamente, a versão corrige as funcionalidades Reproduzir som e Encontrar com precisão dos AirTags, AirPods e acessórios de terceiros compatíveis com a função Encontrar, que antes não estavam a funcionar.

O ícone AirPlay na folha de partilha foi ligeiramente redesenhado.

Há mais betas...

A Apple lançou também a beta 4 do macOS Sequoia 15.2. Nesta versão a empresa de Cupertino trouxe mais integração do ChatGPT à Siri, entre outras novidades Apple Intelligence.