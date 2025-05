Adeus à Siri na Europa? Apple pode deixar escolher outro assistente de voz no iPhone

A UE tem estado a impor regras à Apple que estão a transformar totalmente o ecossistema desta empresa. Muitas mudanças já vieram para o App Store e para o iPhone e uma nova poderá chegar em breve. Do que é revelado, a Apple será em breve forçada a abrir o iOS aos assistentes de voz alternativos na Europa e permitir a troca da Siri por outro.

Poderá ser o adeus à Siri na Europa?

Face à pressão da União Europeia, que exige que a Apple abra espaço à concorrência nos seus smartphones, o iPhone poderá permitir aos seus utilizadores selecionar uma assistente diferente da Siri. De acordo com uma fonte próxima do assunto, “a Apple trabalha atualmente na modificação dos seus sistemas operativos. Vai permitir que, pela primeira vez, os utilizadores substituam a Siri por outro assistente de voz por defeito”.

Para seguir as diretrizes da UE, a Apple já permite aos utilizadores europeus selecionar um browser padrão diferente do Safari e um motor de pesquisa diferente do Google. Acima de tudo, a Apple foi forçada a abrir lojas de apps alternativas na Europa. Da mesma forma, a Apple pode ter de permitir que se fale com outro assistente de voz. Assistentes como ChatGPT, Claude ou Gemini podem chegar ao iOS.

As exigências da UE aumentariam a pressão sobre a novo Siri, com tecnologia de IA, que está atrasada vários meses. Se a Apple não conseguir convencer com a nova versão da Siri, muitos utilizadores europeus podem sentir-se tentados a escolher uma alternativa. Prevista para o outono deste ano, a nova Siri, equipada com IA generativa, poderá utilizar os dados dos utilizadores e as aplicações instaladas no iPhone para responder a pedidos.

Apple deixar usar outro assistente no iPhone

Do que é revelado, alguns executivos da Apple pretendem ainda “transformar a Siri num verdadeiro concorrente do ChatGPT”. Para o conseguir, a Apple gostaria de permitir que a Siri navegasse na web em procura de informações. De acordo com alguns executivos da Apple, a nova Siri seria agora tão inteligente como as versões mais recentes do ChatGPT. Assim, a Siri conseguiria enfrentar a concorrência na Europa.

De qualquer forma, a Apple não tem planos para revelar as novas funcionalidades da Siri na WWDC 2025. Estas novas funcionalidades, baseadas em IA generativa, ainda não estão prontas. Além disso, o departamento de comunicação da Apple está agora a ter muito cuidado para separar a Siri da marca Apple Intelligence.

Esta estratégia “equivale a uma admissão silenciosa de que a má reputação da Siri prejudica a imagem dos esforços de IA da Apple”. Durante a WWDC, a Apple prevê anunciar várias novidades no Apple Intelligence, como um “modo de gestão de baterias com tecnologia de IA”. Terá decidido não revelar mais “as suas novas funcionalidades com muita antecedência”.