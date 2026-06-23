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Apple pode subir preços do iPhone 17 muito antes do esperado

· Apple 2 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. JF says:
    23 de Junho de 2026 às 08:44

    Muita Agressividade, nos últimos tempos só pensam em lucros astronómicos e com os preços da ram e ssd e outros componentes a subir aproveitam a leva, arranjam todas as artes e manhas para vender nem que seja ao preço de de 1 onça de ouro

    Responder
  2. cK says:
    23 de Junho de 2026 às 09:00

    ‘C’est pa grave’… Vende na mesma

    Responder

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